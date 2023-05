'Succestrainer Spalletti 'not amused' na actie van voorzitter en wil vertrekken bij Napoli'

Ondanks het eerste kampioenschap sinds 1990, lijkt er aan het einde van dit seizoen een einde te komen aan het huwelijk tussen Napoli en Luciano Spalletti. Voorzitter Aurelio de Laurentiis leek vrijdagavond te hintte op een afscheid van de oefenmeester, en dat komt volgens het Italiaanse La Gazzetta dello Sport door een opvallende reden.

Spalletti had volgens de sportkrant een optie om zijn contract met één extra jaar te verlengen. De Laurentiis zou deze optie, zonder dat Spalletti er ook maar iets vanaf wist, inmiddels hebben gelicht. Volgens berichtgeving in de Italiaanse media zou de 64-jarige trainer niet bepaald blij zijn geweest met de actie van de voorzitter en wil hij zelfs vertrekken.

Reactie voorzitter belooft weinig goeds

Het probleem is echter dat Spalletti door de contractverlening niet zomaar kan vertrekken uit Napels. Italiaanse media weten dat de Italiaan een afkoopsom van zo’n acht miljoen euro moet betalen. De Laurentiis lijkt niet te rekenen op een langer verblijf van de succestrainer. “Natuurlijk zou het beter zijn als hij in Napels blijft, maar we moeten niemand beteugelen. Het belangrijkste is dat we dankbaar zijn voor wat hij ons heeft gegeven. Als hij wil vertrekken, zullen we elkaar de hand schudden”, vertelde de voorzitter.

Zo lijkt er dus een vervelend einde te komen aan een geweldig tijdperk voor de Napoli-fans. De club vierde onlangs het derde kampioenschap in de clubhistorie. Mede dankzij Spalletti is de club uit Napels voor het eerst sinds 1990 weer de beste van Italië.