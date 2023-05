'Vertrek succestrainer aanstaande: Napoli legt contact met mogelijke opvolger Spalletti'

Napoli kroonde zich begin deze maand voor het eerst sinds 1990 tot kampioen van Italië en hoopt komend seizoen door te pakken in de Champions League. Dat moet hoogstwaarschijnlijk wel gebeuren zonder Luciano Spalletti. De succestrainer schijnt niet door één deur te kunnen met de voorzitter en is mogelijk bezig aan zijn laatste weken als trainer van Napoli. De landskampioen heeft inmiddels contacten gelegd met een mogelijke opvolger: Antonio Conte.

Napoli beleeft een seizoen dat de club niet snel meer zal vergeten. Waar de Zuid-Italianen vorig seizoen nog genoegen moesten nemen met een derde plek, waren ze dit seizoen niet te stoppen. In de Champions League ging het weliswaar verrassend mis tegen AC Milan, maar in de competitie veroverde Napoli met overmacht de landstitel. Het Napolitaanse succes is uiteraard niet onopgemerkt gebleven. Naast meerdere sterkhouders, waaronder Viktor Osimhen en Min-jae Kim, wordt ook Spalletti gelinkt aan een vertrek uit Napels.

De succestrainer kan al langere tijd niet door één deur met voorzitter Aurelio de Laurentiis. “Er is een beslissing genomen, maar het is aan de club om het aan te kondigen”, liet Spalletti nog optekenen na de recente thuiswedstrijd tegen Internazionale. Napoli sluit een historisch seizoen zondag af met een uitwedstrijd tegen Bologna. Grote kans dat Spalletti dan voor het laatst langs de lijn staat. In de wandelgangen wordt druk gespeculeerd over zijn opvolger. Gian Piero Asperini is de favoriet van De Laurentiis, maar de huidige trainer van Atalanta Bergamo staat er niet goed op bij de achterban. Dat meldt La Repubblica althans.

Om die reden kijkt De Laurentiis verder. Conte lijkt momenteel de belangrijkste kandidaat om volgend seizoen voor de groep te staan. De Italiaan begon dit seizoen nog als hoofdtrainer van Tottenham Hotspur, maar werd een paar maanden geleden op straat gezet. Volgens La Repubblica heeft Napoli al contact gelegd met Conte, die nu in afwachting is van de volgende stap. Julian Nagelsmann en Luis Enrique worden eveneens gelinkt aan Napoli, maar hun salariseisen zouden te hoog zijn.