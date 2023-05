Aanstaand vertrek van Busquets bij FC Barcelona opent de eerste deur voor rentree Messi

Test 1 Het aanstaande afscheid van Sergio Busquets bij FC Barcelona betekent de eerste opening voor de rentree van Lionel Messi. Omdat de aanvoerder van de Catalaanse grootmacht de deur achter zich dicht trekt, valt er een van de grootverdieners weg uit het salarishuis in Camp Nou. Dat alleen is overigens niet genoeg om de weg te plaveien.

La Liga-baas Javier Tebas ging in op een mogelijke terugkeer van Messi bij FC Barcelona, dat door de zwakke financiële positie al veel langer onder een vergrootglas ligt bij de preses van de Spaanse competitie. “Het vertrek van Busquets bij Barça is het begin van de terugkeer van Messi. Maar om dat te bereiken, moeten ze nog heel veel meters afleggen. Ik ben niet diegene die het licht op groen kan zetten, dat de economische mannen”, aldus Tebas. Sportief zal het vertrek niet helpen: toen Messi doorbrak en bij het eerste elftal werd gehaald, tipte hij coach Pep Guardiola om Busquets ook per direct bij de A-selectie te halen. Messi is na dit seizoen transfervrij bij Paris Saint-Germain en zoekt een nieuw avontuur: ook een gang naar Saudi-Arabië wordt genoemd.

Financiële situatie FC Barcelona

FC Barcelona moest zo’n tweehonderd miljoen euro saneren om weer een beetje richting de groene cijfers te gaan en volgens financieel directeur Eduard Romeu is dat grotendeels gebeurd. Toch is er nog veel onrust rondom de club: alle technisch eindverantwoordelijken stapten recentelijk op, mogelijk omdat er in de komende zomer financieel veel minder mogelijk is dan op voorhand werd gedacht. Binnen de club zijn er nog meer besparingen in gang gezet, benadrukt Romeu, die ook hoopt dat de inkomsten blijven stijgen.

Rondom de financiering van FC Barcelona was er donderdag overigens opnieuw ophef: de club kwam naar aanleiding van een artikel van El Confidencial met een statement naar buiten. Er werd geschreven dat de Catalanen een boete van 15,7 miljoen euro moesten aftikken vanwege financiële malversaties rond de transfers van Alex Song en Arda Turan en het sjoemelen met onder anderen betalingen rond vluchten en bedrijfsauto’s. FC Barcelona ontkent dat echter met klem: de boete zou zijn vanwege betalingen aan makelaars en bovendien is er direct beroep aangetekend hebben.