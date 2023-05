Aboutaleb legt uit waarom Feyenoord geen busrit door de stad krijgt

Feyenoord had de wens om het aanstaande kampioenschap te gaan vieren met een busrit door de stad, maar dit verzoek van de Rotterdamse club is de prullenbak ingegooid door burgermeester Ahmed Aboutaleb. Tegenover de camera's van ESPN licht de burgemeester van de Maasstad toe waarom zo'n busrit voor hem een ondenkbaar scenario was.

"Het is geen traditie hier om met een bus door de stad te trekken. Ik heb zelf gezien hoe dit jaren geleden bij Real Madrid was bij een kampioenschap en ik wil dat in Rotterdam niet hebben", zegt de burgemeester in gesprek met televisiezender ESPN, dat de huldiging van Feyenoord live zal uitzenden. Aboutaleb denkt dat de veiligheid van de mensen in het geding kan komen als Feyenoord met een busrit het kampioenschap zou vieren in de stad.

Artikel gaat verder onder video

"De veiligheid is dan niet te garanderen, omdat feitelijk iedereen kan gaan staan langs een route en de bus kan verhinderen", aldus Aboutaleb, die meer problemen voorziet: "De bus zou kunnen worden bestormd of beklommen worden, kan stilgehouden worden om nog even een selfie te maken. Je hebt het allemaal niet in de hand en daarom willen wij het niet hebben", besluit de 61-jarige burgemeester.

Dat er maandag feest gevierd gaat worden in Rotterdam ziet Aboutaleb als een zekerheidje. De burgermeester verwacht dat het goed gaat komen in De Kuip tegen Go Ahead Eagles, wordt duidelijk na de vraag van de verslaggever wat er gaat gebeuren als Feyenoord zondag géén kampioen wordt: "Dat gaat gewoon niet gebeuren. Feyenoord gaat winnen zondag."