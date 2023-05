Acht potentiële opvolgers voor Van der Sar bij Ajax

Ajax gaat grondig de tijd nemen om een nieuwe algemeen directeur aan te stellen. Niet alleen gaat het de eigen connecties inschakelen, ook komt er een headhuntersbureau aan te pas, zo stond te lezen in het persbericht. Toch zijn er ook zonder die elementen genoeg namen te bedenken om Edwin van der Sar op te volgen: FCUpdate.nl zet acht interessante opties op een rijtje voor de Amsterdammers.

1. Jordi Cruijff

Na zijn vertrek bij FC Barcelona ligt de weg voor Cruijff jr. open bij Ajax. De vraag is echter of hij als technische man geschikt is én wel oren heeft naar de positie van algemeen directeur. Bij Van der Sar had het immers ook wisselende successen als voormalig speler. Bovendien is na het vertrek van de oud-keeper ook de fluwelen revolutie, ingezet door zijn vader, stilzwijgend tot zijn einde gekomen. Wil hij zelf ook zo'n revolutie ontketenen of houdt hem dat juist eerder weg bij een rol als algemeen directeur in de Johan Cruijff Arena?



2. Danny Blind

Na het afscheid van Daley Blind voelde Danny Blind er weinig meer voor om terug te keren op zijn technische post in de Raad van Commissarissen bij Ajax. Maar mogelijk biedt het vertrek van Van der Sar wel ruimte voor een rentree. De algemeen directeur was op dat moment ook nog verantwoordelijk voor de technische kant: dus het behouden van Alfred Schreuder en laten gaan van Daley Blind. In dat scenario zou hij zelf wellicht wel open staan voor een terugkeer in Amsterdam.

3. Menno Geelen

De commercieel directeur van Ajax voert zijn werk naar grote tevredenheid uit. Hoewel Geelen geen ervaring heeft op het veld namens Ajax, is intern iedereen wel erg te spreken over het werk dat hij verricht. Van der Sar begon bovendien bij Ajax ook als commercieel directeur om uiteindelijk de stap naar algemeen directeur te zetten. Geelen heeft ongetwijfeld een aantal elementen ook niet, maar weet wel hoe de hazen lopen en hoe het de afgelopen jaren binnen Ajax is geweest. Bovendien werkte hij eerder samen met Michael Kinsbergen. Zou laatstgenoemde eigenlijk nog een optie zijn?

4. Keje Molenaar

Van alle namen in dit lijstje heeft Molenaar vermoedelijk de meeste ervaring met een rol in het management van de club. Bovendien heeft hij als voetballer een verleden bij Ajax, was hij een aanhanger van Johan Cruijff, zat hij eerder in de ledenraad en heeft hij een juridische achtergrond, die altijd handig kan zijn. Door wat onrust binnen FC Volendam zijn er wellicht wat twijfels gekomen over Molenaar, die ook goed (te) ligt in de pers. Maar in principe staat er achter alle belangrijke kenmerken van een algemeen directeur bij Molenaar een vinkje.

5. Maurits Hendriks

Nog niet zo lang geleden deed het sterke gerucht de ronde dat Maurits Hendriks ooit de functie van Van der Sar zou willen overnemen. Zijn positie kwam vermoedelijk eerder vacant dan gedacht, waardoor Hendriks nog maar heel kort in de keuken heeft kunnen kijken. Bovendien voldoet hij in principe niet aan het voornemen om 'iemand met een Ajax-achtergrond' toe te voegen aan de top. Tenzij hij een plek opschuift naar algemeen directeur en er een voetballer op zijn plek komt te zetten: zelf lijkt Hendriks in elk geval wel te winnen.

6. Susan Lenderink

De financieel directeur van Ajax maakt net als Geelen en Hendriks al onderdeel uit van de directie van Ajax, maar zou ontzettend ambitieus zijn én bereid zijn om de eerste vrouwelijke algemeen directeur van Ajax ooit te worden. Hoewel ze net als Hendriks geen Ajax-verleden heeft als het gaat om prestaties op het veld, werkt ze al sinds 2019 voor de nummer drie van het afgelopen Eredivisie-seizoen. Financieel gezien neemt Ajax weliswaar veel risico, maar gaat er mede door de sportieve ontwikkelingen ook veel wél goed.



7. Robert Eenhoorn

Een van de geheimen van het succes van AZ is de aanwezigheid van Robert Eenhoorn. Hij zorgt voor rust binnen de club, geeft jeugd de kans, heeft een gelukkige hand in het aanstellen van trainers, grijpt in als het nodig is en past op de financiën. De voormalig tophonkballer en honkbalcoach heeft weliswaar geen verleden bij Ajax, maar laat in Alkmaar zien klaar te zijn voor een niveautje hoger. Niet voor niets heeft Feyenoord naar verluidt ook over hem getwijfeld voor de komst van Dennis te Kloese. De vraag is of hij zelf zo'n stap wil maken, maar hij kan het qua capaciteiten zeker aan.



8. Een oud-speler toevoegen in de directie

Met het opgestelde profiel wil Ajax in elk geval Ajax-DNA toevoegen aan de directie - ook als daarbinnen een verandering van de rollen plaatsvindt. En dus zou de club ook kunnen kiezen om na Jan van Halst nog een oud-voetballer te kunnen toevoegen aan de leiding. Wesley Sneijder schreef in het verleden al een brief naar Ajax en staat open voor een functie. Clarence Seedorf heeft nog altijd de naam en faam wereldwijd. Patrick Kluivert had diverse technische functies bij onder meer FC Barcelona en Paris Saint-Germain. Rafael van der Vaart heeft de supporters nog achter zich staan. Marciano Vink werd recentelijk gelinkt aan een functie bij Ajax. En wil Frank de Boer ooit nog iets doen in de voetballerij?