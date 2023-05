'Achteraf goed dat ik de fout maakte, zodat ik Orkun Kökçü ervoor kon behoeden'

Ozan Kökçü is blij dat zijn broertje Orkun niet dezelfde fout heeft gemaakt als hij. Op zijn achttiende ging Ozan van Feyenoord Onder 19 naar Bursaspor, een overstap die niet goed uitpakte. Zijn jongere broer Orkun wimpelde later interesse van Galatasaray, Besiktas en Fenerbahçe af.

Ozan, tegenwoordig speler van FC Eindhoven, speelde geen enkele wedstrijd voor Bursaspor. "Ik heb daardoor een hele periode gemist in mijn ontwikkeling", blikt hij terug in gesprek met De Telegraaf. "Talent krijgt nergens zo goed de kans om zich te ontwikkelen als in Nederland. Achteraf gezien was dit geen goede stap voor mijn carrière. Daar hebben we wel van geleerd als familie."

Orkun was op een gegeven moment 'ongeduldig' bij Feyenoord, want hij kreeg geen kans in het eerste elftal terwijl hij goed presteerde in de Youth League. Toen klopten de Turkse grootmachten aan. "Galatasaray, Besiktas en Fenerbahçe wilden hem allemaal. Toen hebben we er met zijn allen op aangedrongen bij hem om geduld te hebben en te kiezen voor zijn ontwikkeling bij Feyenoord."

"Ik was in Turkije geweest en wist hoe het daar gaat met jonge spelers. Dan is het achteraf wel goed geweest dat ik die fout heb gemaakt, zodat ik mijn broertje ervoor heb kunnen behoeden", vervolgt Ozan. "De keuze om bij Feyenoord te blijven, heeft geweldig uitgepakt als je ziet waar Orkun nu staat. En wie weet wat voor mooie stappen er nog gaan volgen."