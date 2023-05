Kampioen Feyenoord op rapport: Kökcü absolute leider, Geertruida, Giménez en Háncko volgen

Feyenoord is de kampioen van Nederland. Na de overwinning op Go Ahead Eagles heeft Arne Slot voor een klein wonder gezorgd, zeker als je ziet waar de Rotterdammers vandaan komen. Met Orkun Kökcü, Lutsharel Geertruida en Justin Bijlow zijn er drie belangrijke basiskrachten uit Rotterdam-Zuid, terwijl ook jeugdexponent Quilindschy Hartman zich heeft laten zien. FCUpdate.nl maakt de balans op van de spelers in het rapport van het kampioensseizoen.

Orkun Kökcü - 9

Al jarenlang zijn trainers en medespelers lovend over de nog altijd pas 22-jarige Orkun Kökcü, die al bijna 200 officiële wedstrijden voor Feyenoord speelde. Maar in de media, bij analisten en blijkbaar ook bij scouts van topclubs bleef zijn rol bij Feyenoord toch altijd een beetje onderbelicht. Niet voor niets was hij een van de weinige steunpilaren die overbleef uit het sterke vorige seizoen. Het seizoen werd echter nóg beter, met Kökcü als de onbetwiste captain. In statistieken, drukzetten, vooropgaan in de strijd, in de opbouw én in zijn interviews, bijvoorbeeld rond de kraker tegen Ajax. Was de soap rondom de One Love-band een flinke smet op verder ongeschonden blazoen? Wellicht. Maar sportief gezien was zijn voetbaljaar vrijwel perfect en het kan bijna niet anders of de clubs staan nu ook voor hem in de rij.

Wedstrijden: 30

Goals: 8

Assists: 3

Lutsharel Geertruida - 8,5

Rechtsback. Centrale middenvelder. Centrale verdediger. Op alle posities heeft Geertruida dit jaar gespeeld en overal scoorde hij een dikke voldoende. Vorig seizoen brak Geertruida ook door, dit jaar zet hij die ontwikkeling voort met een oproep voor het Nederlands elftal als logisch gevolg. Als een soort John Stones bij Manchester City heeft hij in balbezit vooral als extra middenvelder heel veel inbreng in het aanvalsspel van Feyenoord. Uit de eigen jeugdopleiding afkomstig gaat hij de Rotterdammers een geweldig bedrag opleveren, zeker omdat hij altijd nog pas 22 jaar is, zijn debuut bij Oranje gemaakt heeft en zijn verbintenis doorloopt tot 2025. Bovendien is hij volgens zowel Dick Advocaat als ook Slot uitstekend kneedbaar en dat maakt hem voor veel clubs interessant. Of wil hij nog een keer de Champions League in met zijn eigen club? Niet voor niets roept hij zelf intern altijd dat hij 'uit Rotterdam-Zuid' komt, dan kan de heilige hymne in De Kuip horen een reden zijn om nog een jaartje te blijven.

Wedstrijden: 28

Goals: 3

Assists: 1

Santiago Giménez - 8,5

In de eerste seizoenshelft moest Giménez bij Feyenoord Danilo nog voor zich dulden in de spits, maar al vrij snel werd duidelijk dat het een kwestie van tijd was dat de Mexicaan zich als eerste spits zou opwerpen. In de Europa League liet hij zich al snel gelden, maar in de Eredivisie had hij begin januari pas twee doelpunten gemaakt. Dat hij in het restant van dit seizoen nog topscorer kan worden van Nederland, zegt iets over de concurrentie, maar ook zeker over zijn eigen vorm. Hij is de meestscorende Mexicaan in een debuutseizoen op de Europese velden boven onder meer Javier Hernández en brak het record van Ove Kindvall door acht duels achtereen te scoren. Met zijn 22 jaar kan hij een heel mooi transferbedrag opleveren voor Feyenoord in de komende jaren en mogelijk al deze zomer. De cijfers van zijn debuutseizoen zijn in elk geval indrukwekkend.

Wedstrijden: 31

Goals: 14

Assists: 3

David Háncko - 8,5

De Slowaak Háncko was de uitzondering op de blessureregel achterin bij Feyenoord. Na zijn komst eind augustus miste de linkspoot geen enkele wedstrijd in de Eredivisie. De marathonman bleef anders dan al zijn collega's achterin gevrijwaard van blessures én schorsingen, maakte de meeste minuten van iedereen (!) bij Feyenoord (ondanks dat hij drie potjes miste omdat hij later aansloot) en toonde zich een uiterst betrouwbare kracht centraal achterin en indien nodig als linksachter. Met twee goals en vier assists droeg hij ook aanvallend zijn steentje bij, maar een geruislozere transfer dan die Háncko doorliep, is bijna niet denkbaar. Krijgt zijn loopbaanverloop een Aursnes-scenario of lukt het Feyenoord om hem te behouden?

Wedstrijden: 29

Goals: 2

Assists: 4

Gernot Trauner - 8

Feyenoord had ooit een grote kale leider: Jorien van den Herik. Maar de voormalig voorzitter van de Rotterdammers heeft op het veld een uitstekende opvolger gekregen. In de eerste seizoenshelft miste hij geen minuut en leek hij onmisbaar voor Feyenoord: die stelling werd door de breedte van de selectie van de Rotterdammers geloochenstraft toen hij acht duels achtereen uit de running was, al verloor Feyenoord in de helft van die Eredivisie-duels wel punten. Een blik op de opponenten in die wedstrijden leert dat een eenduidige oorzaak-gevolg conclusie misschien iets te gemakkelijk is, maar dat Trauner de eerste aankoop was van Slot ondanks dat hij niet echt past in het beleid om meer waarde te kweken op het veld, zegt genoeg. Kale Kletser Trauner is een klasbak en niet voor niets ontzettend geliefd bij Het Legioen.

Wedstrijden: 19

Goals: 0

Assists: 0

Mats Wieffer - 8

Een gevalletje Giménez, qua stormachtige ontwikkeling in het kalenderjaar 2023. In de eerste seizoenshelft had bijna niemand het over Wieffer, die hooguit als invaller wat minuten maakte. Na zijn transfer van Excelsior kreeg hij rustig de tijd om te wennen aan het niveau en dat heeft hij met verve gedaan. Toen Quinten Timber wegviel, kwam hij geruisloos in het elftal en ontwikkelde zich tot een belangrijke peiler in het elftal van Slot. Als compagnon van Kökcü heerste hij op het middenveld en speelde zich al in de kijker bij bondscoach Ronald Koeman (die enorm onder de indruk is van hem), wat voorganger Timber niet lukte bij Louis van Gaal. Met een transfersom van slechts een half miljoen euro kan Wieffer een transferpareltje worden, maar eerst in de komende jaren een sleutelspeler worden van Feyenoord. Met een contract tot 2027 zal Wieffer een gezichtsbepalende speler worden en blijven, ook als Timber straks wel weer volledig fit en inzetbaar is.



Wedstrijden: 23

Goals: 1

Assists: 4

Sebastian Szymanski - 7,5

Voor een huurling is de Poolse international peperduur, maar zijn huursom en salaris heeft hij qua prestaties wel terugbetaald aan Feyenoord. De technisch begaafde tien was mits fit de eerste keuze achter de spitsen, de forse concurrentie op zijn positie ten spijt. Met bijna tien doelpunten en de helft aan assists in ruim twintig wedstrijden beschikt hij over uitstekende cijfers, al moest hij door blessureleed wel de dubbele ontmoeting met PSV en een treffen met AZ missen. Mede daardoor kon hij zich in de écht grote wedstrijden, ondanks een doelpunt in de 2-3 zege tegen Ajax, nationaal ogenschijnlijk wat te weinig onderscheiden voor Feyenoord om in de komende zomer bijna acht miljoen euro voor hem neer te leggen. Anderzijds is ook Szymanski pas 23 jaar en kijkt mede daarom terug op een prima debuutseizoen. Ze lijken in elk geval een poging te gaan wagen.

Wedstrijden: 27

Goals: 9

Assists: 4

Justin Bijlow - 7,5

Van zijn blessurestempel komt Bijlow vermoedelijk nooit meer af. Voor het vijfde seizoen op rij liep de sluitpost tegen een lang(er)durige blessure op. Het zal voor topclubs een serieus bezwaar zijn om een fors bedrag neer te tellen voor vermoedelijk de eerste keuze van Ronald Koeman in het Nederlands elftal. Een geluk bij een ongeluk voor Feyenoord? Aan Bijlow hebben de Rotterdammers in de komende tien jaar in principe een uitstekende eerste keuze in het doel, want cijfermatig keepte Bijlow véél beter dan Wellenreuther. Gemiddeld incasseerde Feyenoord met Bijlow in Nederland 0,77 doelpunt per duel, met Wellenreuther was dat 1,22 goal per wedstrijd. Bijlow had elf clean sheets, Wellenreuther slechts een. Alleen was de Duitser wel het hele seizoen fit en beschikbaar voor Slot.

Wedstrijden: 23

Tegengoals: 17

Clean sheets: 12



Alireza Jahanbahsh - 7,5

In de winterstop heeft Jahanbakhsh serieus overwogen om te vertrekken bij Feyenoord. Door de forse concurrentie op de flanken kwam hij weinig aan bod onder Slot en er was serieuze belangstelling voor zijn diensten. Rotterdam-Zuid is blij dat hij is gebleven: met twee goals tegen PSV, de late gelijkmaker tegen FC Utrecht, treffer tegen AZ en assist tegen Ajax heeft hij zijn waarde meer dan bewezen in de tweede seizoenshelft. Dat had bijna niemand meer verwacht, want na zijn komst van Brighton & Hove Albion leek hij zijn vorm op de rechterkant verloren, maar heeft het vertrouwen van Slot na de winter meer dan terugbetaald. Alleen als hij die lijn kan voortzetten, dan zal hij niet alsnog in de komende zomer verkassen. Zijn waarde heeft hij in elk geval alsnog bewezen voor de Rotterdammers.

Wedstrijden: 26

Goals: 5

Assists: 6

Quilindschy Hartman - 7

Met Justin Bijlow, Orkun Kökcü en Lutsharel Geertruida was Varkenoord de laatste jaren al goed vertegenwoordigd in de basiself van Feyenoord, maar met Hartman werd ditmaal het kwartet aan zelfopgeleide basisklanten voltooid. Een compliment voor de opleiding van de Rotterdammers en voor de verdediger zelf, die met zijn verdedigende gif en aanvallende power geliefd is bij de achterban. Zo ver als zijn collega's uit de Feyenoord-jeugd is Hartman nog zeker niet, maar van een wissel zoals tegen Ajax wordt hij alleen maar sterker. Met zijn geschiedenis is een jaar blessurevrij al bijzonder en de prestaties daarin waren bovendien uitstekend met een plek in de voorselectie van Oranje als beloning. Al is de vraag gerechtigd of Hartman ook een kartrekker wordt, als de kern van Feyenoord wel vertrekt in de komende zomer.

Wedstrijden: 21

Goals: 2

Assists: 3



Timon Wellenreuther - 7

Zijn redding in de kraker tegen Ajax bij een 2-2 stand op de poging van Mohammed Kudus was misschien wel de 'save of the season'. Niet alleen de manier waarop, maar vooral ook de impact die het had. Geen treffer (en mogelijke zege) voor Ajax, maar een goal aan de andere kant en min of meer een beslissing van de titelstrijd in het voordeel van Feyenoord. De gestopte penalty tegen Sparta Rotterdam een duel later was ook belangrijk, maar de redding tegen Ajax was cruciaal. Daarmee maakte hij zijn iets mindere startperiode na de kwetsuur van Bijlow - zonder fouten te maken - meer dan goed. Daarmee krijgen de beleidsbepalers van Feyenoord gelijk, door niet meer te vertrouwen op de onrustige Ofir Marciano als stand-in van de blessuregevoelige Bijlow.

Wedstrijden: 9

Tegengoals: 11

Clean sheets: 1



Oussama Idrissi - 7

Cijfermatig is het seizoen van Idrissi maar weinig overtuigend in de Eredivisie. Toch was de buitenspeler na de winterstop een vaste basiskracht bij Feyenoord, toen hij weer helemaal was hersteld van zijn hamstringblessure. En Slot liet hem opmerkelijk vaak lang staan, zelfs al was hij soms onzichtbaar. De winnende goal tegen FC Groningen was daarvoor de beloning, ook de twee assists tegen PSV waren belangrijk voor Feyenoord, om nog maar te zwijgen over het openingsdoelpunt tegen Kowet. Idrissi toonde zich bij vlagen weer de geniale buitenspeler, ondanks dat hij ook in grote delen van wedstrijd soms een onvoldoende scoorde of vaak balverlies leed. Als hij die grilligheid kwijtraakt, kan hij ook zijn cijfers van bij AZ weer aantikken.

Wedstrijden: 25

Goals: 3

Assists: 6



Marcus Pedersen - 7

De ideale twaalfde man in je selectie: Marcus Pedersen. Zeker gezien de hoeveelheid blessures bij Feyenoord. Scoort als rechtsback vrijwel altijd een voldoende, kan als linksachter uit de voeten en brengt als invaller een gezonde dosis energie. Heeft zelden een blessure, pakt niet vaak onnodige kaarten en beschikt over de juiste mentaliteit. Hoewel Slot hem niet zou opstellen in zijn sterkste elftal als iedereen fit is, maakten maar drie veldspelers meer minuten dit seizoen over alle competities dan Pedersen. Niet voor niets is er interesse in hem vanuit Engeland, waar het speelschema nog overvoller is.

Wedstrijden: 28

Goals: 1

Assists: 2

Igor Paixão - 7

Voor een niet vaste basisspeler heeft Paixão aardige statistieken neergezet in zijn eerste seizoen bij Feyenoord. Een prachtige goal tegen Ajax, goal en assist tegen FC Groningen en fraaie treffer tegen Sparta Rotterdam bewezen de potentie van de Braziliaanse buitenspeler. Ook David Neres moest in zijn eerste jaar bij Ajax bijvoorbeeld nog erg wennen en in dat licht kan Paixão tevreden zijn over zijn debuutseizoen. De grilligheid moet er nog enigszins af en bovendien moet hij meer inhoud kweken voor het voetbal onder Slot getuige de ene wedstrijd waarin hij negentig minuten maakte in de Eredivisie. Dat Paixão een aankoop was voor de komende jaren, werd vooraf al aangekondigd en dus kan men tevreden zijn, ondanks het relatief hoge prijskaartje van vijf miljoen euro dat voor hem werd betaald.

Wedstrijden: 26

Goals: 6

Assists: 4

Danilo - 7

De transfervrij van Ajax overgekomen spits maakte weliswaar minder doelpunten dan in zijn seizoen bij FC Twente, maar dat de Braziliaan in de eerste seizoenshelft relatief makkelijk goals produceerde, hield Giménez nog relatief lang aan de kant. Pas toen Danilo echt droog viel, kwam zijn Mexicaanse concullega in het elftal en was het perspectief op eerste spits zijn van Feyenoord eigenlijk wel verkeken. Danilo heeft het voordeel dat hij ook naast Giménez kan spelen of vanaf de vleugel kan komen - al heeft Slot daar al opties te over. Zeker gezien het feit dat hij gratis kwam binnenlopen, is Danilo een prima alternatief voorin bij Feyenoord, waarvoor hij in alle competitiewedstrijden dit seizoen in actie kwam en bijna tien treffers maakte. Toch zal hij persoonlijk gehoopt hebben op meer, nadat hij na vijf competitieduels al op vijf doelpunten stond.

Wedstrijden: 32

Goals: 8

Assists: 3



Quinten Timber - 6,5

Wat als Timber fit was gebleven bij Feyenoord? Had dan niet Wieffer, maar hijzelf gedebuteerd in Oranje en furore gemaakt in de Europa League? Twee blessures gooiden roet in het eten voor de duurste zomeraankoop van de Rotterdammers. In de duels die hij wel speelde, maakte Timber een prima indruk en was een onbetwiste basiskracht. Pas in het nieuwe seizoen zal hij voor het eerst die kans weer krijgen, gezien zijn eigen fitheid en de ontwikkeling bij concurrent Wieffer. Door de blessures ligt er een negatief deken over zijn eerste seizoen in De Kuip, al is er met zijn 21 jaar nog volop toekomst voor Timber bij Feyenoord.

Wedstrijden: 23

Goals: 2

Assists: 3

Marcos López - 6,5

Latijns-Amerikaanse backs in Nederland zijn zeker niet altijd een garantie voor een succes. Ajax kan er met een aantal miskleunen (Luis Manuel Orejuela & Jorge Sánchez) de laatste jaren over meepraten, maar had met Nicolás Tagliafico ook een absoluut schot in de roos. López valt eigenlijk niet echt in een van beide categorieën. Als er een beroep werd gedaan op de Peruaanse back, scoorde hij vrijwel altijd een voldoende. Vooral in de kraker tegen Ajax deed hij het als invaller prima. Maar hij is er ook niet in geslaagd om Hartman uit de basis te voetballen of écht de concurrentie met hem aan te gaan. Geen stempel van miskleun, geen stempel van topback. Gewoon een prima stand-in, en wie wat meer in de komende jaren, als linksback. Die smaak hebben ze blijkbaar ook in Zuid-Amerika.

Wedstrijden: 17

Goals: 0

Assists: 1

Javairô Dilrosun - 6,5

Dilrosun, afgelopen zomer overgenomen van Hertha BSC, kende een veelbelovende start door te scoren in de eerste competitiewedstrijd (2-5 zege). In de eerste weken van het seizoen was hij sowieso met enige regelmaat trefzeker, maar die goede vorm verdween gaandeweg het seizoen wel. Daarom raakte Dilrosun zijn basisplaats kwijt. In zware wedstrijden was hij wel van grote waarde, bijvoorbeeld met een doelpunt in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles (3-4) en een doelpunt plus twee assists in de bekerwedstrijd tegen NEC (4-4, gewonnen na penalty's).

Wedstrijden: 28

Goals: 5

Assists: 5

Ezequiel Bullaude - 6

Al bij zijn presentatie werd gewaarschuwd: de komst van Bullaude was er eentje voor de langere termijn. Dat was te zien, want geen enkele keer liet Slot hem vanaf het begin starten. Als invaller had hij wel goede momenten en was hij onder meer tegen FC Utrecht en FC Volendam van waarde en in Europa had hij uit tegen Shakhtar Donetsk een belangrijke rol, maar Bullaude heeft zich nog niet opgeworpen als een basisklant. Met zijn fysieke kracht, loopvermogen en (potentiële) neusje voor het doel kan hij belangrijk worden voor de Rotterdammers, maar dat hij inderdaad een speler is voor de langere termijn, is duidelijk. Ach, we waren vooraf al gewaarschuwd.

Wedstrijden: 9

Goals: 0

Assists: 1

Jacob Rasmussen - 5,5

Toen Marcos López en David Háncko nog geen Feyenoorders waren en Quilindschy Hartman nog niet doorgebroken was, stond Rasmussen in de basis. Al vrij snel was duidelijk dat de huurling die bij Vitesse een degelijke indruk maakte, tekort kwam om hoge ogen te gooien in de Eredivisie. Er kwamen versterkingen aan en toen ook de ziekenboeg een beetje leegliep achterin, verdween Rasmussen naar de achtergrond. Sinds de eerste wedstrijd van dit kalenderjaar maakte de Deen geen minuten meer, waardoor het onlogisch is dat zijn verhuurbeurt wordt verlengd. Anderzijds kostte hij weinig en heeft hij in de eerste seizoenshelft wat personele problemen achterin opgelost.

Wedstrijden: 9

Goals: 1

Assists: 1

Patrik Walemark - 5

Een leuke quizvraag voor over een aantal jaar: wie was de duurste aankoop in het seizoen dat Feyenoord de Conference League-finale haalde? Marcus Pedersen, Alireza Jahanbakhsh, Fredrik Aursnes en Gernot Trauner zijn allemaal fout. Het was Walemark, die in de winterstop voor een bedrag van naar verluidt 3,25 miljoen euro werd losgeweekt met BK Häcken. Met twee goals en twee assists werd zijn eerste volledige seizoen in Rotterdamse dienst geen doorslaand succes, mede door wat blessureleed was hij een op een gegeven moment de vijfde buitenspeler van Arne Slot. Met zijn twintig jaar is er nog ruimte genoeg om zijn prijskaartje van ruim drie miljoen euro alsnog in te lossen, maar een onverdeeld succes is zijn komst nog zeker niet geweest.



Wedstrijden: 15

Goals: 2

Assists: 2

Te weinig gespeeld voor een beoordeling:

Mimeirhel Benita

Mohamed Taabouni

Antoni Milambo

Neraysho Kasanwirjo

Fredrik Bjorkan

Jens Toornstra

Fredrik Aursnes