AD bevestigt interesse Feyenoord in Pepi en noemt ook andere ‘niet goedkope’ optie

Het is nog maar de vraag of Santiago Giménez ook volgend seizoen nog in het shirt van Feyenoord is te bewonderen. De Mexicaan beleefde een moeizame start in Rotterdam, maar groeide in de voorbije maanden uit tot absolute sterkhouder. Dat is niet onopgemerkt gebleven. Mocht Giménez een zomerse transfer gaan maken, dan zou Feyenoord weleens toe kunnen slaan in eigen land. Het Algemeen Dagblad noemt naast Ricardo Pepi ook Anastasios Douvikas als optie.

Feyenoord haalde afgelopen zomer twee spitsen naar De Kuip. De Rotterdammers namen na de finale van de Conference League afscheid van Cyriel Dessers en Bryan Linssen, waardoor de komst van Danilo én Giménez zeker geen overbodige luxe was. Trainer Arne Slot gaf in eerste instantie de voorkeur aan Danilo, maar na de winterstop stond er geen maat op Giménez. De Mexicaan scoorde onder meer een belangrijke goal in De Klassieker tegen Ajax. De prestaties van Giménez zijn niet onopgemerkt gebleven. Zo zou hij zich in de kijker hebben gespeeld van onder meer Benfica.



De landskampioen zet echter in op een langer verblijf van Giménez. Mocht er toch een bod binnenkomen die niet valt te weigeren en de centrumspits wil zelf ook graag vertrekken, dan heeft Feyenoord het lijstje met potentiële vervangers al klaar. Het doorgaans goed geïnformeerde 1908.nl schreef op 11 mei jongstleden al over de gesprekken tussen Feyenoord en FC Augsburg over een eventuele transfer van Pepi. Dat nieuws werd zondag bevestigd door Fabrizio Romano. “De Amerikaan speelde afgelopen seizoen voor hekkensluiter FC Groningen, maar werd eerder door Augsburg voor ruim 16 miljoen aangetrokken. De Duitsers willen een groot deel van die transfersom terugzien als Pepi gaat”, schrijft het AD.



“In het makelaarscircuit wordt druk gezet op een transfer van de spits, Feyenoord volgde de aanvaller wel maar zal eventueel alleen toeslaan als er een zeer betaalbare prijskaart aan de spits hangt”, voegt de krant er nog aan toe. Naast Pepi wordt ook de naam van Douvikas in verband gebracht met Feyenoord. De Griekse spits kroonde zich samen met PSV’er Xavi Simons tot topscorer van de Eredivisie met negentien treffers. “Feyenoord heeft ‘informeel weleens geïnformeerd’, maar of dat straks nog tot concrete interesse zal leiden is zeer de vraag. De Griek is zeker niet goedkoop”, weet AD.

Nieuwe middenvelders

Duidelijk is dat Feyenoord al druk bezig is met volgend seizoen. De club kroonde zich op overtuigende wijze tot landskampioen en hoopt volgend seizoen ook hoge ogen te kunnen gooien in de Champions League. Feyenoord verzekerde zich in een eerder stadium al van de komst van Thomas van den Belt (PEC Zwolle) en Ramiz Zerrouki (FC Twente). Bovendien blijft Slot aan als hoofdtrainer. Hij werd in de voorbije weken nadrukkelijk gelinkt aan Tottenham Hotspur, maar zette afgelopen vrijdag zijn krabbel onder een nieuw en sterk verbeterd contract bij Feyenoord.