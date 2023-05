Fabrizio Romano bevestigt: Feyenoord jaagt op derde zomeraanwinst

Feyenoord kroonde zich twee weken geleden op overtuigende wijze tot kampioen van Nederland, maar is desondanks niet van plan het de komende tijd lekker rustig aan te doen. De Rotterdammers versterkten zich voor volgend seizoen al met Ramiz Zerrouki (FC Twente) en Thomas van den Belt (PEC Zwolle) en willen ook zaken doen met FC Augsburg. Fabrizio Romano bevestigt dat Feyenoord in gesprek is over een transfer van Ricardo Pepi.

Als er één speler is van FC Groningen die kan terugkijken op een goed seizoen, dan is het Pepi wel. De Amerikaan slaagde er weliswaar niet in FC Groningen te behoeden voor degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie, maar aan hem heeft het niet gelegen. FC Groningen nam Pepi afgelopen zomer op huurbasis over van FC Augsburg. De spits kwam in 28 competitiewedstrijden in actie, goed voor twaalf doelpunten en drie assists.

De prestaties van Pepi zijn niet onopgemerkt gebleven. In een eerder stadium kwam al naar buiten dat PSV in de zoektocht naar aanvallende versterking voor volgend seizoen de naam van Pepi op het lijstje heeft staan en ook Feyenoord heeft z’n ogen op hem gericht. Het doorgaans goed geïnformeerde 1908.nl meldde twee weken geleden al dat Feyenoord zich in Duitsland heeft gemeld voor Pepi. Dat wordt bevestigd door Romano. “Begrijp dat Feyenoord gesprekken heeft geopend met Augsburg om Pepi aan te trekken als nieuwe spits voor volgend seizoen”, schrijft de transfergoeroe.

1908.nl schreef op 11 mei dat de komst van Pepi ‘interessant genoeg’ is voor de Rotterdammers als hij gehuurd kan worden met een optie tot koop. FC Augsburg haalde Pepi begin vorig jaar naar Duitsland. De Bundesligaclub telde ruim zestien miljoen euro neer voor zijn komst. De Amerikaan heeft bij FC Augsburg nog een contract tot medio 2026.