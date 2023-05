Admin Chelsea is cynische tweet niet vergeten: keiharde comeback in drie woorden

Chelsea heeft zondagavond z'n gram gehaald op Twitter. De ploeg uit Londen reageerde op een tweet van Leeds United van september vorig jaar. Leeds United degradeerde op de laatste speeldag van de Premier League naar het tweede niveau van Engeland.

Leeds United had in de laatste speelronde nog een kleine kans om degradatie te ontlopen, maar had dan het zelf moeten winnen van Tottenham Hotspur en had het bovendien flink mee moeten zitten bij de wedstrijden van de concurrentie. Zelfs als Everton niet had gewonnen van Bournemouth was Leeds United gedegradeerd, want Tottenham Hotspur bleek een paar maatjes te groot (1-3).

Degradatie naar het Championship is daarmee een feit voor Leeds United en daar lijkt vooral Chelsea helemaal geen problemen mee te hebben. De tweevoudig Champions League-winnaar heeft zelf een seizoen achter de rug om heel snel te vergeten, maar deelde desondanks op Twitter een flinke sneer uit aan Leeds United. De clubs troffen elkaar al vroeg in het seizoen. Chelsea begon vol goede moed aan het uitduel met Leeds United op 21 augustus, maar keek binnen 37 minuten tegen een 2-0 achterstand aan. De treffers van Brenden Aaronson en Rodrigo volgden elkaar in rap tempo af.

Leeds United reageerde na afloop van dat duel cynisch op enkele tweets van Chelsea. Die reactie is men op Stamford Bridge niet vergeten. Een paar uur na de degradatie van Leeds United liet de admin van The Blues er geen misverstand over bestaan.