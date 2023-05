Advocaat kan lach niet inhouden na vraag over toekomstplannen

Dick Advocaat zat gister, volgens eigen zeggen, voor het laatst op de bank tijdens een thuisduel van zijn club ADO Den Haag. Maar hoe geloofwaardig zijn die woorden? De 75-jarige oefenmeester, die al meerdere keren ‘afscheid’ nam om vervolgens weer terug te keren, werd na de wedstrijd geïnterviewd door ESPN, en schoot in de lach toen hij inging op zijn toekomst.

“Is dit nu definitief het einde van je loopbaan?”, vroeg ESPN-journalist René van den Berg na afloop aan Advocaat, waarop de oefenmeester zonder twijfel het antwoord noemde. “Ja, dat zeker”, reageerde de ADO-trainer. “Kun je dat ook zeggen zonder te lachen?”, vervolgde Van den Berg, waarna de tintelingen in de mondhoeken van Advocaat verraden dat een afscheid nog alles behalve zeker is. “Ik moet lachen, want dan hou ik nog iets open”, grijnst de oud-trainer van onder meer PSV en Feyenoord.

Artikel gaat verder onder video

Voor ADO en Advocaat zit het seizoen er in principe op. De Hagenezen kunnen de nacompetitie niet meer halen en spelen dus ook volgend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Vrijdagavond werd er in eigen huis gelijk gespeeld tegen laagvlieger FC Dordrecht (2-2).