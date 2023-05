Afellay schuift zijn parel van het seizoen naar voren: 'Een speler voor wie je naar het stadion komt'

Ibrahim Afellay schuift Osame Sahraoui naar voren als zijn parel van het seizoen. De 21-jarige aanvaller streek in januari neer bij sc Heerenveen en heeft in de afgelopen maanden veel indruk gemaakt.

"Het is echt een handenbindertje", begint Afellay zondagavond aan tafel bij Studio Sport. "Hij is technisch begaafd en heeft een goede actie. Het is echt een speler voor wie je naar het stadion komt." Presentator Sjoerd van Ramshorst stipt aan dat Sahraoui slecht één doelpunt heeft gemaakt voor Heerenveen. "Dat is scorebordjournalistiek", reageert Afellay. "Er zijn genoeg mogelijkheden die hij heeft gecreëerd waar geen doelpunt uit kwam."

Artikel gaat verder onder video

Sahraoui heeft ook Pierre van Hooijdonk overtuigd van zijn kwaliteiten. "Ik vind hem echt een geweldenaar, maar ik denk niet dat hij zeven goals per seizoen gaat maken", stelt de oud-aanvaller, die wel denkt dat Sahraoui ieder seizoen veertien assists kan geven. Zelf kiest Van Hooijdonk voor Koki Saito als zijn parel van het seizoen. "Hij doet mij denken aan Shinji Ono. Hij is tweebenig, superwendbaar, een teamspeler en voetballend echt geweldig."

Ook de naam van Vitesse-speler Million Manhoef valt in de discussie. "Ik houd enorm van dit soort explosieve, doelgerichte spelers. Hij heeft nota bene in het verleden nog back gespeeld. Met zijn snelheid en explosiviteit zit er ook nog wel rek in. Ik denk dat veel ploegen zo'n speler wel zouden willen hebben", zegt Arno Vermeulen. Van Hooijdonk zou hem een 'geweldige aanwinst' voor Feyenoord vinden.