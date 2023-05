Ajax brak belofte: ‘Heitinga had aanmoedigingspremie bekokstoofd’

De aanmoedigingspremie die Ajax in 2007 in het vooruitzicht stelde aan de selectie van Excelsior is uiteindelijk nooit uitgeloofd, zo onthult Kees Luijckx zaterdagavond. Ajax moest voor de laatste speeldag van seizoen 2006/07 alleen AZ nog op doelsaldo voor zich dulden en kon de hulp van Excelsior, dat het seizoen op eigen veld afsloot tegen AZ, goed gebruiken. Excelsior won uiteindelijk met 3-2 van AZ, dat zo naast de titel greep. Omdat PSV echter met 5-1 won van Vitesse, was de 0-2 zege van Ajax op Willem II onvoldoende voor een Amsterdamse landstitel.

Luijckx is zaterdagavond te gast in De Eretribune van ESPN. Aldaar wordt vooruitgeblikt op de kampioenswedstrijd van Feyenoord van zondag tegen Go Ahead Eagles. Go Ahead Eagles staat veilig elfde in de Eredivisie en Luijckx verwacht niet dat de Deventenaren alles in het werk zullen stellen om Feyenoord van de landstitel te houden. “Niets triggert Go Ahead om écht 110% te gaan”, zo steekt de oud-verdediger van onder andere AZ en Excelsior van wal.

Luijckx trekt de parallel met het seizoen 2006/07, toen hij voor Excelsior speelde en op de laatste speeldag met 3-2 won van AZ. Ajax won gelijktijdig met 0-2 van Willem II en ging de Alkmaarders uiteindelijk voorbij op de ranglijst, maar verloor het kampioenschap uiteindelijk op doelsaldo aan PSV. Luijckx geeft toe dat hij en zijn teamgenoten een extra motivatie hadden om AZ punten af te snoepen. “Onze spelers werden die week getriggerd door Ajax, omdat Ajax met een aantal spelers van ons een bonus voor ons had bekokstoofd”, aldus Luijckx.

De analist onthult dat onder anderen John Heitinga, momenteel hoofdtrainer van Ajax en destijds verdediger van de Amsterdammers, en toenmalig Excelsior-aanvaller Andwélé Slory betrokken waren bij de gesprekken over een aanmoedigingspremie voor Excelsior. “Zij zaten toen bij hetzelfde makelaarskantoor. Zo is dat toen bekokstoofd. En onze trainer Ton Lokhoff kende Henk ten Cate, de Ajax-trainer toen, goed.”

“We hebben de aanmoedigingspremie uiteindelijk nooit gehad”, onthult Luijckx. “PSV werd natuurlijk kampioen. Na de vakantie wachtten we nog steeds op dat geld van Ajax. Toen gaf Robert Braber een interview: we wachten nog steeds op het geld van Ajax. Toen was het klaar natuurlijk: toen ging de KNVB dat onderzoeken.” De KNVB stelde in 2015 definitief een verbod in op het uitloven van aanmoedigingspremies.