Ajax deelt profielschets opvolger Van der Sar, eerste namen genoemd

Ajax moet op zoek naar een nieuwe algemeen directeur. Edwin van der Sar kondigde dinsdagochtend aan dat hij vertrekt na het lopende seizoen. Over diens opvolger is door de clubleiding al een profiel geschetst en daardoor vallen er ook de eerste namen.

In het persbericht van de Amsterdammers waarin het vertrek wordt bevestigd, schetst RvC-voorzitter Pier Eringa al een beeld van de potentiële opvolger van Van der Sar. "Spoedig na 1 augustus verwachten we de nieuwe directie-samenstelling bekend te kunnen maken. Onze ambitie daarbij is om iemand met een Ajax-achtergrond in de top toe te voegen", doet Eringa uit de doeken.

Daardoor kunnen in het geruchtencircuit ook de eerste namen al worden genoemd. Danny Blind, die na het vertrek van zijn zoon Daley niet meer terugkeerde bij Ajax, wordt volop genoemd op de sociale media. Ook de naam van de bij FC Barcelona vertrokken Jordi Cruijff doet de ronde als potentiële opvolger voor Van der Sar. Beide heren passen in het profiel voor zover dat gedeeld is met de buitenwacht.

Van der Sar blijft zijn taken uitvoeren tot 1 juni uitvoeren, maar is daarna tot 1 augustus nog wel actief in de Johan Cruijff Arena om de overdracht naar zijn opvolger goed te waarborgen. Binnen Ajax zien ze commercieel directeur Menno Geelen ook als opvolger van Van der Sar, meldde Voetbal International eerder al. "Geelen ligt goed in de organisatie, is zeer succesvol als commercieel directeur en speelt ook in de overlegorganen met andere clubs in binnen- en buitenland een vooraanstaande rol", gaf Freek Jansen destijds aan.

