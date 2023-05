Ajax-fans hebben het gehad en brengen ‘proteststem’ uit na wedstrijd tegen FC Groningen

Ajax boekte dinsdagmiddag een belangrijke overwinning op FC Groningen in de strijd om plek drie, maar vraag niet hoe. De Amsterdammers kwamen, natuurlijk niet voor het eerst dit seizoen, matig voor de dag en mochten uiteindelijk opgelucht zijn met de drie punten. De achterban lijkt het inmiddels wel gehad te hebben met de huidige selectie. Een deel daarvan bracht mogelijk daarom een opvallende stem uit tijdens de Ajacied van de Wedstrijd-verkiezing van supportersvereniging Ajax Life.

Ajax begon nog hoopgevend aan het restant van het uitduel met FC Groningen. Steven Bergwijn had de Amsterdammers al na een paar seconden op 0-1 moeten koppen, maar zag zijn poging gekeerd worden door Peter Leeuwenburgh. De doelman had een paar minuten later geen antwoord op een strafschop van Dusan Tadic. Ajax had zodoende alsnog een vroege voorsprong te pakken en was hongerig naar meer. De 0-2 bleef echter uit. Sterker nog, FC Groningen maakte gelijk. Het kostte Ajax in de tweede helft vervolgens heel veel moeite de winst over de streep te trekken.

Tadic was met de openingstreffer en de vrije trap waar de 1-3 uit viel belangrijk voor zijn ploeg en werd daarom door de volgers van Ajax Life verkozen tot Ajacied van de Wedstrijd. De aanvoerder kreeg 47% van zijn stemmen en bleef Brian Brobbey, de maker van de 1-2, ruim voor. De bronzen plak is opvallend genoeg voor Mika Godts. Het Belgische talent mocht een paar minuten meedoen en maakte in die korte periode klaarblijkelijk een betere indruk dan zijn ploeggenoten. Ajax Life denkt echter eerder aan proteststemmen. Mocht dat inderdaad zo zijn, dan is de boodschap duidelijk: de Ajax-fans zijn klaar met dit seizoen en óók met de huidige selectie.

Voor Godts was het zijn derde optreden in de hoofdmacht van Ajax. De vleugelspeler kwam begin dit kalenderjaar over van KRC Genk. Godts baarde onlangs nog opzien door in de bekerfinale tegen PSV heel kalm een strafschop binnen te schieten. Dat mocht echter niet baten, want Jurriën Timber, Edson Álvarez én Brobbey faalden vanaf elf meter.