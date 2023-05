Ajax maakt het zichzelf onnodig moeilijk maar wint inhaalduel bij gedegradeerd Groningen

Ajax heeft het inhaalduel tegen FC Groningen met 2-3 weten te winnen. Nadat de FC Groningen-supporters er zondagmiddag na negen minuten voor hadden gezorgd dat het duel gestaakt moest worden, werd de wedstrijd dinsdagmiddag in een lege Euroborg hervat. Ajax maakte het zichzelf nog verdacht lastig bij het gedegradeerde Groningen, maar won uiteindelijk wel.

In een troosteloze ambiance mocht Devyne Rensch de wedstrijd opnieuw in gang brengen met een vrije trap aan de rechterkant van het middenveld. Zo’n tien seconden na de hervatting kon Steven Bergwijn de Amsterdammers al op voorsprong brengen, maar de aanvallende middenvelder van vandaag kopte recht op Peter Leeuwenburgh af. Die ploeg van John Heitinga zette het al gedegradeerde Groningen flink onder druk en dit resulteerde in een volledig terechte voorsprong. Laros Duarte haalde Owen Wijndal onderuit en gaf Dusan Tadic daarmee de ideale gelegenheid om Ajax op voorsprong te zetten vanaf de stip. Zonder fluitconcert of spreekkoren was het voor Tadic een koud kunstje om het buitenkansje te benutten.



Eén kans, één goal

Waar de Amsterdammers bij vlagen aardig veldspel lieten zien en op weg leken naar een makkelijke middag, was daar plotseling de thuisploeg dat brutaal op gelijke hoogte kwam. Florian Krüger kon, mede dankzij een zwak optreden van Geronimo Rulli, tekenen voor de 1-1 bij het eerste schot op doel van Groningen. Ajax mocht zich achter de oren krabben dat het dit overkwam, want deze tussenstand was compleet onnodig. Nadat Mohammed Kudus vlak voor rust naliet om de bezoekers weer op voorsprong te schieten, kon het zelfs nog erger worden voor Ajax. Dit keer redde Rulli ternauwernood op de inzet van Krüger. Ajax, dat door de overwinning van AZ als nummer vier deze wedstrijd inging, moest uit een ander vaatje tappen na rust.

Waar Krüger de Amsterdammers in de eerste helft al liet ontsnappen, deed hij dat in de tweede helft nog een keer dunnetjes over. Na een counter leek de Duitser op weg naar de 2-1, maar hij verzuimde om rustig te blijven voor het doel van Rulli. Even later leek Ajax weer wakker en had Groningen-doelman Leeuwenburgh een uitstekende redding in huis om Jorrel Hato van het scoren af te houden. Ondanks dat Ajax het niet makkelijk had bij de degradant, kwam het in de 68e minuut wel weer aan de leiding. Brian Brobbey kon een voorzet van Kudus binnenlopen en zodoende de 1-2 op het bord zetten.

Toen Ajax tien minuten voor tijd door een eigen doelpunt van Radinho Balker op 1-3 kwam, leek de wedstrijd wel gespeeld. Maar die realiteit bleek anders, want door een fraaie goal van Duarte was Groningen toch ineens weer terug in de wedstrijd. Maar de aansluitingstreffer bleek uiteindelijk niet genoeg. Zo doet de ploeg van Heitinga wat het moet doen en voert het zodoende de druk weer op nummer twee PSV.