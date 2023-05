Ajax O18-aanvoerder krijgt rood tijdens bloedstollende penaltyserie tegen PSV, fans hekelen gedrag spelers

PSV heeft zaterdagmiddag Ajax verslagen in de strijd om de landstitel in de Onder 18-competitie. Nadat beide ploegen in een saaie wedstrijd niet verder kwamen dan 1-1, moesten penalty’s ervoor zorgen dat er een beslissing kwam. Renzo Tytens maakte de winnende en dat leverde grote vreugde op bij de Eindhovenaren.

Tijdens de penaltyserie zorgde Ajax O18-aanvoerder Nick Verschuren voor een zeer opmerkelijk moment. Nadat de verdediger zijn strafschop benutte liepen zijn emoties hoog op en reageerde hij zich af op PSV-doelman Kjell Peersman. De scheidsrechter vond dit uiterst onnodig en bestrafte Verschuren met een rode kaart.

Deze actie was niet het enige waar mensen van opkeken tijdens de strafschopserie. Op Twitter reageren mensen vol ongeloof over het gedrag van de spelers.

Penaltyserie PSV 018 - Ajax 018 is echt pure tranentrekkerij qua gedrag. — Ruben (@Kivilev_) May 27, 2023

schandalige vertoning @AFCAjax onder de 18. Kijken teveel televisie. Ga staan en neem je penalty en niet al die onzin eromheen. Voor PSV idem. Zelfs de #ajax aanvoerder die in de penalty reeks een rode kaart krijgt. In en in triest. Vooral op deze leeftijd. #psvaja — typischmijnclub (@typischmijnclub) May 27, 2023

Zie ik dat nu goed? Ajax speler krijgt rood maar om gelijke aantallen te houden moet er een speler van PSV naar de kant? — Pascal (@pascalvdvoort) May 27, 2023

Bij Ajax onder 18 was een klein clowntje die Peersman ging uitdagen. Mooi dat PSV gewonnen heeft. — Thomas (@TFrenkiel) May 27, 2023

Keeper van PSV had eraf gekunnen met zijn hufter gedrag. Geld ook voor de Ajax spelers — RJ (@RJDubbeldam) May 27, 2023