Alderweireld verklapt wat hij Lang duidelijk maakte na provocerende actie: 'Dat wilde ik even aangeven'

Antwerp FC had zondagmiddag een reuzenstap richting de landstitel kunnen zetten, maar liep op bezoek bij Club Brugge tegen een vervelende 2-0 nederlaag aan. Het was de eerste verliespartij in de Champions;’ play-offs en die leidde tot veel frustraties bij de spelers van de ploeg van trainer Mark van Bommel. Die frustraties bereikten bij Toby Alderweireld het kookpunt toen Noa Lang in de slotfase van het duel in het Jan Breydelstadion op de bal ging staan.

Antwerp FC en Club Brugge troffen elkaar voor de tweede keer in één week. De ontmoeting in Antwerpen leek lang een prooi te gaan worden voor Club Brugge, maar dankzij een spectaculaire comeback ging de zege alsnog naar Antwerp FC. Het elftal van Mark van Bommel kon daardoor in de return in Brugge een grote stap richting het ultieme doel zetten. De koploper van de Jupiler Pro League was op voorhand de grote favoriet om er met de zege vandoor te gaan, maar twee doelpunten van middenvelder Casper Nielsen bezorgden de thuisploeg de eerste driepunter in de kampioenspoule.

Ontmoetingen tussen Antwerp FC en Club Brugge zijn altijd beladen en dat was zondagmiddag niet anders. Lang gooide in de slotfase van de wedstrijd nog wat extra olie op het vuur door, met een tegenstander voor zich, op de bal te gaan staan. Een actie die normaliter wordt gezien als poging om de tegenstander te provoceren en misschien wel te vernederen. Voor Alderweireld was dat moment de spreekwoordelijke druppel. De oud-speler van Ajax gaf Lang een opzichtig duwtje toen de bal al weg was, waarop de aanvaller van Club Brugge uiteraard reageerde. Wat volgde was een opstootje, al slaagde de scheidsrechter er al snel in te bemiddelen.

“Jullie hebben het zelf wel kunnen zien… Ik had misschien niet moeten reageren, maar goed. Daar blijft bij mij niks van hangen”, reageerde Alderweireld na afloop in gesprek met Het Nieuwsblad. “Het was onnodig, snap je? Als wij winnen, dan doen we ook geen gekke dingen om te provoceren. Club heeft verdiend gewonnen, allemaal goed en wel, maar je moet ons niet uitdagen. Dat wilde ik even aangeven.” Alderweireld wil het geen ‘gebrek aan respect’ noemen, maar maakte Lang wel duidelijk dat hij zulke acties beter achterwege kan laten. “Ik heb tegen hem gezegd dat hij dat niet moet doen als je een grote speler bent. Ik wil Club gerust proficiat wensen. Wij hadden beter moeten doen, maar op deze manier… Het zijn emoties.”

Door de 2-0 nederlaag tegen Club Brugge dreigde Antwerp FC de koppositie kwijt te raken aan Union. De ploeg uit Brussel kwam op bezoek bij KRC Genk echter niet verder dan een gelijkspel. Antwerp FC en Union hebben evenveel punten (45), maar de Antwerpenaren een beter doelsaldo. Bovendien eindigde het eerste treffen tussen de nummers één en twee begin deze maand in een 2-0 zege voor de Antwerpenaren. Zondag staat de return op het programma.