Allard Lindhout deed tijdens FC Twente - Ajax iets wat bijna nooit voorkomt

Een opvallend moment in de wedstrijd tussen FC Twente en Ajax. Scheidsrechter Allard Lindhout werd naar de kant geroepen door videoscheidsrechter Erwin Blank om een overtreding van Steven Berghuis te beoordelen en kende uiteindelijk een gele kaart toe. Dat leidde tot verbazing op sociale media.

In minuut 83 stond Berghuis op het scheenbeen van Gijs Smal. Het moment werd gemist door Lindhout, maar Blank dacht aan een rode kaart en besloot de arbiter naar de monitor te roepen. Lindhout bekeek de beelden en oordeelde dat een gele kaart volstond. Dat is erg ongebruikelijk: het komt vrijwel nooit voor dat een scheidsrechter kiest voor geel nadat hij moet beoordelen of een rode kaart gepast is.

Op sociale media vragen gebruikers zich dan ook af: mag het überhaupt? In de reglementen over de toepassing van de VAR staat niet dat het niet toegestaan is om voor geel te kiezen. Wel is het zo dat een VAR een scheidsrechter niet naar de kant mag roepen voor een gemiste overtreding die in de ogen van de VAR geel waard is. De VAR mag alleen ingrijpen als hij van mening is dat een speler een rode kaart verdient; de scheidsrechter mag dan zijn eigen interpretatie hanteren en geel trekken.