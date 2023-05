Allegri ziet status Juventus veranderen: 'Als ik wilde winnen, was ik wel anders heengegaan'

Juventus maakt een zeer onrustig en lastig seizoen door in de Serie A. De formatie van Massimiliano Allegri kreeg te maken met puntenaftrek, waardoor het volgend seizoen niet zal uitkomen in de Champions League. Allegri kan zijn ploeg weinig verwijten na een 'buitengewoon' seizoen, maar kwam na afloop van verloren duel tegen AC Milan wel met een paar opvallende uitspraken.

"De jongens ben ik na afloop gaan bedanken. Dit was een buitengewoon seizoen, en we moeten het volgende week bij Udinese waardig afsluiten. Dit seizoen wens je niemand toe, met punten die werden afgetrokken, teruggegeven en weer afgetrokken", blikt Allegri terug in gesprek met DAZN. Onlangs kreeg Juventus te horen dat het tien punten aftrek zou krijgen, waardoor het van plek drie terugzakte naar de zevende plek in de Serie A. Zondagavond werd er in eigen huis verloren van AC Milan: "Vanavond konden we niet beter."

Allegri denkt dat er na de Europese uitschakeling gelatenheid ontstond bij zijn ploeg: "Ik zeg het niet graag, maar ons seizoen was klaar na de wedstrijd tegen Sevilla in de halve finale van de Europa League. Na de laatste wedstrijd moeten we evalueren en beseffen dat er goede funderingen liggen, dat moeten we niet allemaal weggooien. Dat zou de grootste fout zijn bij het opbouwen van de toekomst van Juventus", zegt Allegri.

Tot slot had de Italiaanse oefenmeester nog wat opvallende uitspraken over de huidige status van Juventus, die lijkt te zijn veranderd ten opzichte van zijn vorige periodes in Turijn: "Toen ik hier terugkwam wist ik dat het moeilijk zou worden om te winnen, ik ben niet zo stom dat ik iets anders dacht. Als ik wilde winnen, was ik wel ergens anders heen gegaan", besluit Allegri.