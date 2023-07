Geen Mourinho of Allegri, maar een andere toptrainer voor grootmacht Al-Hilal

Jorge Jesus is de nieuwe trainer van Al-Hilal, zo meldt journalist Fabrizio Romano zaterdagavond. De 68-jarige Portugees was in het seizoen 2018/19 al de trainer van Al-Hilal en keert nu terug bij de Saudische club.

Volgens Romano heeft Al-Hilal contact gezocht met José Mourinho en Massimiliano Allegri, maar wordt uiteindelijk dus een andere bekende Europese trainer gestrikt. Jesus werkte voor onder meer SC Braga, Benfica, Flamengo en Sporting Portugal, voordat hij in juni 2022 aan de slag ging bij Fenerbahçe. Met die club won hij vorig seizoen de beker van Turkije en eindigde hij in de competitie op de tweede plaats.

Jesus, driemaal verkozen tot Trainer van het Jaar in Portugal en drievoudig kampioen bij Benfica, gaat bij Al-Hilal samenwerken met spelers als Kalidou Koulibaly, Rúben Neves en Odion Ighalo. Al-Hilal is een van de vier clubs die worden gefinancierd door het staatsfonds Public Investment Fund. Het is naar verluidt de bedoeling dat die clubs allemaal een toptrainer krijgen die garant staat voor internationale media-aandacht.

Met Jesus weet Al-Hilal bovendien wat het in huis haalt, want in de zomer van 2018 werd hij al eens aangesteld bij de Saudische grootmacht. Hij won in zijn eerste wedstrijd de Supercup en presteerde uitstekend, met zestien overwinningen en slechts één nederlaag in zijn eerste twintig duels. Toch werd hij in januari 2019 ontslagen na onenigheid over zijn contract. Al-Hilal is met achttien landstitels de meest succesvolle club van de oliestaat.