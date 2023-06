Saudi-Arabië wil nu ook een toptrainer halen: aanbieding van negentig miljoen euro (!)

Clubs uit Saudi-Arabië benaderen de ene na de andere topvoetballer, maar ze beperken zich niet alleen tot spelers. Massimiliano Allegri heeft volgens La Gazzetta dello Sport een aanbieding in beraad om voor negentig miljoen euro, verspreid over drie jaar, aan de slag te gaan in de oliestaat.

Van welke club het aanbod afkomstig is, is nog niet bekend. De roze sportkrant speculeert over Al-Hilal of Al-Ahli. Dat zijn clubs die, net als Al-Nassr en Al-Ittihad, worden gefinancierd door het staatsfonds Public Investment Fund. Het is naar verluidt de bedoeling dat die clubs allemaal een toptrainer krijgen die garant staat voor internationale media-aandacht.

Allegri verdient momenteel zeven miljoen euro per jaar en heeft uitzicht op twee miljoen aan bonussen. Zijn contract loopt tot medio 2025. Hij is momenteel met zijn gezin op vakantie op Sardinië en zou van plan zijn om bij Juventus te blijven. Toch wordt er al gespeculeerd over zijn mogelijke opvolger bij Juventus: een terugkeer van Antonio Conte zou een optie zijn.

Gattuso

Allegri is niet de enige Italiaanse trainer die in verband wordt gebracht met een overstap naar Saudi-Arabië. Gennaro Gattuso zou meerdere aanbiedingen hebben ontvangen vanuit de Saudi Pro League. Op dit moment heeft de competitie slechts één internationale toptrainer in de gelederen: Nuno Espírito Santo staat aan het roer bij Al-Ittihad.

In de nieuwste FCUpdate Podcast worden de ontwikkelingen in Saudi-Arabië besproken (vanaf minuut 27.21).