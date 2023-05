Als blikken konden doden: Guardiola witheet op Haaland na gemiste strafschop

Pep Guardiola was zaterdagmiddag even niet zo blij met zijn topscorer Erling Haaland. De spits uit Noorwegen besloot bij een 2-0 voorsprong tegen Leeds United dat İlkay Gündoğan een strafschop mocht nemen. De Duitser kreeg zodoende de kans om zijn hattrick te completeren, maar hij pakte het buitenkansje niet uit. Gündoğan schoot de strafschop tegen de paal.

Dat zorgde voor woede bij Guardiola, die zag hoe Leeds even later nog terugkwam tot 2-1. De overwinning van City kwam niet meer in gevaar, maar de manager liet aan Haaland blijken dat hij niet blij was. "Jij had die strafschop moeten nemen", schreeuwde hij vanaf de zijlijn richting de topscorer van de Premier League. Daarna moest de Spanjaard zelfs even afkoelen.

💭 Seems Pep Guardiola captained Haaland in his FPL team.



pic.twitter.com/J9zr9Os9yb — Barça Spaces (@BarcaSpaces) May 6, 2023