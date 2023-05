Álvarez pareert kritiek op enorm aantal kaarten en gaat in op mogelijk vertrek bij Ajax

Edson Álvarez oogst de laatste tijd kritiek vanwege het grote aantal gele kaarten die hij dit seizoen namens Ajax ontvangt. De Mexicaan reageert tegenover supportersmagazine Ajax Life op de vele prenten die zijn vurige speelstijl hem opleverden. Ook gaat hij in op de speculaties over een zomers vertrek bij de uittredend landskampioen.

Liefst tien keer was het dit seizoen raak in de Eredivisie en kreeg Álvarez een gele prent voorgeschoteld, goed voor een clubrecord. Daarnaast verzamelde hij ook drie kaarten in het bekertoernooi, twee in de Champions League en eentje in zowel de Europa League als het duel met PSV om de Johan Cruijff Schaal, wat het totaal op zeventien stuks brengt. "Ik vind dat je hier niet over kunt oordelen als je niet zelf op het veld staat", meent Álvarez echter.

"Als ik onrecht zie, kan ik niet stil blijven staan", vervolgt de Mexicaan. "Wanneer iemand Steven Bergwijn of Dusan Tadic schopt, reageer ik. Zij zijn voor mij als familie." Desondanks vindt hij zichzelf geen gemene speler. "Ik krijg veel gele kaarten, maar ik maak zelden een smerige overtreding. Ik heb nog nooit een rode kaart gehad voor een tackle", stipt de verdediger annex middenvelder aan. Daarbij wijst hij ook naar de rol van de media in de publieke opinie over zijn spel. "Mensen moeten niet alles geloven wat journalisten schrijven, want zij veranderen de context. Ik houd van mijn manier van spelen. Ik denk dat supporters met dezelfde passie in het veld zouden staan."

Vertrek

Tijdens de afgelopen twee transferperiodes had Ajax de mogelijkheid om Álvarez van de hand te doen. Ook komende zomer wordt weer de nodige interesse verwacht. Zo zouden zowel Bayern München als Borussia Dortmund hem op de korrel hebben. Álvarez houdt zich enigszins op de vlakte over een mogelijk vertrek uit Amsterdam. "Ik ben hier vier jaar geleden naartoe gekomen met de droom te spelen voor de grootste club van Nederland, maar ik heb ook altijd de volgende stap in gedachten gehouden. Ik ben nu gefocust om het seizoen zo goed mogelijk af te sluiten. Dan zie we wel wat er gebeurt in de zomer", besluit hij.