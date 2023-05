Amerikaanse supercomputer voorspelt uitstekend nieuws voor Erik ten Hag

Erik ten Hag zit in de hoek waar de klappen vallen momenteel met Manchester United. De laatste twee duels werden met minimaal verschil verloren in de Premier League (1-0 & 1-0), waardoor een Champions League-ticket plots serieus op de tocht staat. De voorsprong op nummer vijf Liverpool is slechts vier verliespunten, maar computersimulaties voorspellen goed nieuws.

Manchester United won slechts één van de laatste zes officiële wedstrijden en in de Premier League werd er verloren van achtereenvolgend West Ham United en Brighton & Hove Albion en een week eerder werd een overwinning weggegeven tegen Tottenham Hotspur (2-2). Liverpool won juist zesmaal op rij in de Engelse competitie, van onder anderen Leeds United (1-6) en Tottenham Hotspur (4-3).

Bovendien hebben The Reds een relatief makkelijk programma met degradatiekandidaten Leicester City en Southampton en middenmoter Aston Villa. De voorsprong van vier verliespunten moet Ten Hag verdedigen tegen Wolverhampton Wanderers, Bournemouth, Chelsea en Fulham. Als Liverpool alles wint, mag Manchester United maximaal drie punten verspelen, omdat het doelsaldo behoorlijk minder is dan van Liverpool.

Volgens de Amerikaanse supercomputer FiveThirtyEight komt er goed nieuws uit en gaat Manchester United met 71 punten de vierde plaats behouden, vermoedelijk met een voorsprong van drie punten op Liverpool, dat op 68 punten eindigt. Newcastle United eindigt in de simulaties op 72 punten: zij hebben momenteel een voorsprong van twee punten op United. Met Leeds United, Leicester City, Brighton & Hove Albion en Chelsea hebben ze wel relatief het zwaarste programma. Verder omhoog of omlaag hoeft Ten Hag gezien de puntenverschillen overigens niet meer te kijken.