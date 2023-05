Andy heeft lachers op zijn hand met opmerking over Feyenoord-bezoek Wesley Sneijder

Andy van der Meijde werd dit seizoen 'wel zeventien keer' uitgenodigd om in De Kuip bij Feyenoord te komen kijken. De oud-Ajacied kon daar naar eigen zeggen echter onmogelijk gehoor aan geven. Voor zijn oud-teamgenoot Wesley Sneijder ligt dat nét even anders.

In de uitzending van Veronica Offside van maandag ging het opnieuw over het spel van de landskampioen. Van der Meijde laat zich daar lovend over uit. "Een beetje arrogantie mag wel, dat heb ik altijd gezegd. Ik vond Feyenoord de beste dit seizoen", klinkt het. Jan Boskamp denkt er het zijne van. "Zeventien keer hebben we je uitgenodigd", bromt het clubicoon van de Rotterdammers. " Maar nee, dat mag niet van dat vak daar bij jullie, hoe heet het? Oh ja, de F-Side."

Artikel gaat verder onder video

Van der Meijde bevestigt dat hij de uitnodigingen niet kon aannemen. "Ik ga daar toch niet zitten, ik ga toch niet naar Feyenoord toe? Ik ben Ajacied, dat kan ik niet maken tegenover Ajax." Presentator Wilfred Genee werpt tegen dat Wesley Sneijder, toch ook met een groot Ajax-verleden, wél een aantal keer in De Kuip is geweest dit seizoen. "Ja, Wesley wel", reageert Van der Meijde, "maar die zagen ze niet."