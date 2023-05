Arne Slot spreekt verbazing uit na uitspraken over hem: 'Ik ben pas vier jaar trainer'

Arne Slot heeft vrijdagmiddag zijn verontwaardiging uitgesproken over uitspraken over hem in de media. De trainer van Feyenoord wordt vaak gevraagd naar zijn toekomst. Daarbij werd regelmatig geschreven dat hij, tot de landstitel, weinig had gewonnen. Daar heeft de succesvolle coach wel een mening over.

"Ik vond het best wel bijzonder dat er over mij al gezegd werd dat ik nog nooit wat gewonnen had", aldus Slot op de persconferentie. "Ik ben pas vier jaar trainer. Het eerste jaar was corona, een seizoen waarin we na 26 wedstrijden gedeeld bovenaan stonden. We weten nooit hoe dat was afgelopen. Mijn tweede jaar werd ik ontslagen, het derde jaar was de Conference League-finale en het vierde jaar ben ik kampioen. Dat geeft aan hoe hoog de druk van buitenaf is als het gaat om prijzen te winnen."

Slot wordt in Engeland veel genoemd als mogelijke nieuwe manager van Tottenham Hotspur. Dat zorgt in Nederland vooral uitlatingen dat hij daar nooit prijzen zal winnen. "Twee jaar geleden ging ik ook naar een club. Toen zei iedereen ook: hoe kun je daar nou heen gaan, daar zal je voorlopig nooit een prijs winnen. Dat was niet mijn mening, maar zo'n beetje iedereen zei dat tegen me. Het landskampioenschap had niemand voor mogelijk gehouden. Een prijs winnen smaakt naar meer, dat kan ik niet ontkennen."

Slot heeft met Feyenoord nog twee wedstrijden op het programma staan. De Rotterdammers spelen aanstaande zondag (14.30 uur) een uitwedstrijd tegen FC Emmen, dat nog strijdt tegen degradatie. Een week later rondt Feyenoord de competitie in de eigen Kuip tegen Vitesse. De manschappen van Slot kunnen nog op een totaal van 85 komen als er twee keer gewonnen wordt. Het laatste kampioensjaar (2016/17) besloot Feyenoord met 82 punten. Dat kunnen er dus drie meer worden dan toen.