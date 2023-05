Assistent van Mourinho betaalt mogelijk ultieme prijs voor wangedrag tegen Feyenoord

Salvatore Foti is door de UEFA geschorst voor twee extra wedstrijden. De assistent-trainer van José Mourinho bij AS Roma misdroeg zich in de Europa League-return tegen Feyenoord en kreeg het aan de stok met Santiago Giménez.

Foti wordt het 'aanvallen van een speler van de tegenstander' verweten. Hij kreeg van scheidsrechter Anthony Taylor al een rode kaart voor zijn actie en was daardoor al geschorst voor de eerste halvefinalewedstrijd tegen Bayer Leverkusen (1-0 zege) van donderdagavond. Daar komt nu nog een schorsing van twee wedstrijden bovenop, waardoor een eventuele finale aan Foti voorbijgaat.

Het incident vond plaats na een half uur spelen in Stadio Olimpico. De vlam sloeg in de pan nadat Foti zich ergerde aan Santiago Giménez en de spits aanraakte. Giménez ging gretig naar het gras en Foti kreeg een rode kaart. Een opstootje ontstond en de wedstrijd lag meerdere minuten stil. "Idioot gedrag", zei Pierre van Hooijdonk in de pauze van de wedstrijd over het gedrag van de assistent-trainer.

Mourinho

De UEFA was ook niet blij met het gedrag van Mourinho tegen Feyenoord. De trainer zou de 'aftrap hebben vertraagd', maar komt weg met een vermaning.

