Atlético heeft Memphis niet nodig, Griezmann raast door: 'Die is echt in de vorm van z'n leven'

Atlético Madrid heeft woensdagavond de tweede plek overgenomen van stadgenoot Real. Dat heeft de ploeg van trainer Diego Simeone vooral te danken aan Antoine Griezmann. Simeone, die in de thuiswedstrijd tegen Cádiz geen beroep kon doen op Memphis Depay, zag de Fransman met twee schitterende treffers een behoorlijk aandeel hebben in de 5-1 overwinning.

Real Madrid ging woensdagavond met 2-0 onderuit bij Real Sociedad en dat was niet alleen goed nieuws voor FC Barcelona, dat in de volgende speelronde voor het eerst sinds 2019 kampioen kan worden. Ook Atlético Madrid zal afgelopen nacht met een lekker gevoel het bed in zijn gedoken. Door de nederlaag van Real Madrid kon de ploeg van Simeone de tweede plek overnemen en een grote stap zetten richting Champions League-voetbal.

Atlético was er alles aan gelegen er een mooie avond van te maken en dat werd het voor de thuisploeg en z’n supporters vanaf minuut één. Na amper twee minuten knalde Griezmann Atlético al op voorsprong. De Fransman schoot op aangeven van Yannick Carrasco op heerlijke wijze zijn twaalfde competitietreffer van dit seizoen tegen de touwen. Het was het startsein voor de grote Griezmann-show in de eerste helft. Nog voor het verstrijken van het eerste half uur verdubbelde hij de score. De goal mocht er wederom zijn. Griezmann dribbelde richting de zestien, ging een combinatie aan met landgenoot Thomas Lemar en liet de goalie van Cádiz vervolgens voor de tweede keer kansloos: 2-0.

Zo had Atlético Memphis dus helemaal niet nodig. De Nederlander was afgelopen zondag nog trefzeker op bezoek bij Real Valladolid, maar moest vanwege een kuitblessure het thuisduel met Cádiz aan zich voorbij laten gaan. Drie dagen na de 5-2 zege bij Real Valladolid was Atlético weer goed op schot. Álvaro Morata maakte er al vroeg in de tweede helft 3-0 van, waarna Carrasco vlak voor het uur vanaf de stip de 4-0 aantekende. Cádiz leek te moeten vrezen voor een serieus pak rammel, maar redde via Anthony Lozano nog wel de eer. En toegegeven, de eretreffer was de mooiste van de avond.

De bezoekers hoopten de score daarmee wat dragelijker te maken, ware het niet dat Nahuel Molina een minuut later de eindstand op 5-1 bepaalde. Dankzij de zege is Atlético dus de nieuwe nummer twee van Spanje. De voorsprong op stadgenoot en rivaal Real is een puntje.