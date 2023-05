AZ kan in Londen door speciale schoen beschikken over Odgaard

AZ kan donderdagavond in het Conference League-duel tegen West Ham United beschikken over Jens Odgaard. De Deense aanvaller kampt met een teenblessure, maar kan door een speciaal aangepaste voetbalschoen toch in actie komen tegen de Londenaren. Zijn aanwezigheid is een flinke opsteker voor AZ, want Pascal Jansen heeft meer afwezigen.

Odgaard liep twee weken geleden een blessure aan zijn teen op in het duel tegen zijn oude club RKC Waalwijk. Tegen Ajax kwam de Deen afgelopen weekend weer in actie, maar hij viel voor de rust alweer uit wegens dezelfde kwetsuur. Het probleem is volgens AZ-trainer Pascal Jansen nu opgelost: "Hij is naar de orthopeed geweest", gaf de oefenmeester van Alkmaar Zaanstreek donderdag aan op de persconferentie. "Die schoen was tegen Ajax nog niet af, dat heeft hij gevoeld. Daarom moest hij van het veld af. Nu die schoen wel af is, kan hij gewoon spelen", is de coach duidelijk.

Dat Odgaard inzetbaar is voor AZ is een opsteker voor Pascal Jansen, die niet over een volledig fitte selectie beschikt. Zo moet zijn ploeg het tegen The Hammers doen zonder linksback Milos Kerkez en linksbuiten Jesper Krlsson, twee absolute sterkhouders voor de Alkmaarse formatie. Dat Odgaard na zijn blessure weer beschikbaar is geeft de oefenmeester, die terugkeert in zijn geboortestad Londen, wat meer opties.

Een sterk AZ zal de vijftigjarige coach in ieder geval nodig hebben in het Londen Stadium, want met West Ham United treft het absoluut geen makkelijke tegenstander in de halve finale van de Conference League, zo weet ook Pascal Jansen: "Ze hebben heel veel power. Dat is ook niet vreemd op het niveau van de Premier League. Wij moeten het hebben van ons positiespel. Al moeten we niet denken 90 minuten lang weg te kunnen blijven uit de duels. Die moeten we ook aangaan als dat nodig is", is de trainer van mening.