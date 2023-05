AZ kan weer lachen: Karlsson loodst Alkmaarders naar ruime zege bij NEC

AZ heeft zich zondagmiddag uitstekend hersteld van de Europese uitschakeling door West Ham United. De Alkmaarders waren in Nijmegen een paar maatjes te groot voor NEC: 0-3. De grote uitblinker bij de bezoekers was Jesper Karlsson. Hij nam twee van de drie treffers voor zijn rekening.

Bij aanvang van de wedstrijd in Nijmegen was het vooral de vraag hoe en óf AZ zich zou herstellen van de nederlaag tegen West Ham United. De Alkmaarders hadden zich zó graag geplaatst voor de finale van de UEFA Conference League, maar kwamen er op eigen veld eigenlijk niet aan te pas tegen de Engelsen. Bij bosjes vielen de AZ-spelers neer in de tweede helft. Dat was voor trainer Pascal Jansen geen reden om in te grijpen. Hij stuurde in Nijmegen dezelfde elf namen als afgelopen donderdag het veld in.

Die leken in eerste instantie nog met hun gedachten bij de Europese uitschakeling. NEC kreeg al na een paar minuten een enorme mogelijkheid op de 1-0. Pedro Marques werd volledig over het hoofd gezien door de Alkmaarse defensie, maar kreeg zijn kopbal niet tussen de palen. Daar kwam AZ goed weg. De bezoekers maakten in de openingsfase een matige indruk. Enerzijds niet heel gek, drie dagen na de Europese tik. Anderzijds staat er in de Eredivisie nog voldoende op het spel voor AZ. Niet alleen maakt het nog kans op de derde plek, ook moet het FC Twente op gepaste afstand zien te houden.

Toeval of niet, na de 1-0 van Steven Bergwijn voor Ajax tegen FC Utrecht ging het bij AZ beter lopen. En voor je het weet is de wedstrijd dan na één helft al beslist. AZ was tegen West Ham United vleugellam, maar in Nijmegen waren het de buitenspelers - vooral Karlsson - die de ploeg vleugels gaven. De Zweed opende na 28 minuten op fraaie wijze de score. Hij knalde de bal vrijwel uit stilstand in de verre hoek. Jasper Cillessen was kansloos. Dat was de doelman een paar minuten later opnieuw op een kegel van Karlsson, maar ditmaal zette de VAR een streep door een Zweeds feestje. Diezelfde VAR had vlak voor rust niks aan te merken op de 2-0 van Jordy Clasie: de aanvaller wipte de bal met veel gevoel over Cillessen.

Karlsson slaat andermaal toe

NEC was er ongetwijfeld alles aan gelegen een succes te maken van de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen, maar het kwam er simpelweg niet aan te pas tegen AZ. Het werd de Alkmaarders ook wel heel makkelijk gemaakt. De tweede helft was nog maar een paar minuten onderweg of de 0-3 stond al op het scorebord. Weer was het Karlsson die Cillessen kansloos liet, ditmaal op aangeven van Evangelis Pavlidis. Daarmee zat de wedstrijd al snel na de pauze op slot. AZ liet NEC na de 3-0 wat meer komen en gunde de thuisploeg ook de bal, maar in de problemen kwam het geen moment. De beste momentjes waren voor Marques, de spits die NEC al na een paar minuten op voorsprong had moeten koppen. Daar zal hij in de tweede helft nog wel een paar keer aan hebben gedacht, want bij de grootste Nijmeegse mogelijkheid in de tweede helft sloeg de twijfel toe bij de Spanjaard.

AZ vond het na de 3-0 van Karlsson wel mooi geweest en zag geen reden om in het restant van de tweede helft op jacht te gaan naar meer doelpunten. De Alkmaarders deden wat ze moesten doen en houden de strijd om plek drie zodoende spannend. AZ sluit het seizoen volgende week af met een thuiswedstrijd tegen PSV en kan daardoor nog een cruciale rol gaan spelen in het gevecht om een ticket voor de voorronde van de Champions League. De schrik sloeg nog even toe na een wilde charge van Dirk Proper op het onderbeen van Clasie, maar de aanvoerder kon de wedstrijd 'gewoon' uitspelen.