AZ-revelatie Kerkez op weg naar de uitgang: deze club ging al in gesprek met vader én zaakwaarnemer

Het lijkt inmiddels niet meer de vraag óf Milos Kerkez na dit seizoen gaat vertrekken bij AZ, maar naar welke club. De linkervleugelverdediger is dit misschien één van de absolute smaakmakers in het elftal van trainer Pascal Jansen en lijkt een ijzersterk seizoen te gaan bekronen met een toptransfer. De vader van Kerkez bevestigde onlangs al dat Benfica geïnteresseerd is en na de wedstrijd tegen NEC heeft de speler zelf ook van zich laten horen.

AZ nam afgelopen zomer afscheid van Owen Wijndal. De linksback was in de voorgaande jaren uitgegroeid tot sterkhouder én aanvoerder. Het vertrek van Wijndal, die voor een slordige tien miljoen euro de overstap maakte naar Ajax, was een aderlating voor AZ. Maar gaandeweg de eerste helft van dit seizoen had eigenlijk niemand in Alkmaar het nog over Wijndal. Waar de voormalig aanvoerder van AZ worstelde bij Ajax, maakte zijn vervanger Kerkez veel indruk. Hij speelde zich niet enkel in de basis van AZ, maar ook in de Hongaarse nationale ploeg.

Kerkez speelde met zijn land in de Nations League tegen Duitsland én Italië en heeft zich dus ook al op het hoogste niveau kunnen laten zien. Grote kans dat hij met ingang van volgend seizoen ook op clubniveau internationale topwedstrijden gaat spelen. De ontwikkeling van Kerkez is immers niet onopgemerkt gebleven. De clubs staan in de rij om de vleugelverdediger deze zomer over te nemen van AZ. “Het is geen geheim meer dat veel clubs in mij geïnteresseerd zijn. Dat heeft Max Huiberts (technisch directeur, red.) mij zelf verteld”, werd Kerkez zondag na de ontmoeting tussen NEC en AZ geciteerd door De Telegraaf. “Hij zegt dat ze met veel clubs hebben gesproken. Dat is voetbal. Ik heb het klaarblijkelijk goed gedaan dit seizoen.”

Clubwatcher Jeroen Haarsma van het Noordhollands Dagblad liet vorige week bij Voetbalpraat op ESPN al weten dat men in Alkmaar er vanuit gaat dat Kerkez niet te behouden is. Sebastijan Kerkez, vader én zaakwaarnemer, ging vorige maand al in op de buitenlandse belangstelling. “We hebben alleen nog verkennende gesprekken gevoerd met clubs. Dat ging over zaken als: wat zou zijn rol zijn bij de club? Wat wordt van hem verwacht? Zulke dingen. We hebben met niemand over contractvoorwaarden gesproken. Benfica zou een prachtige club zijn voor hem. Ik heb met Benfica gesproken, maar ik heb ook van tien andere clubs gehoord. We willen een of twee clubs uitkiezen en daarmee goed in gesprek gaan”, vertelde Sebastijan Kerkez in gesprek met het Hongaarse M4 Sport.