'Barcelona plakt prijskaartje van 80 miljoen op verdediger met vertrekwens'

FC Barcelona neemt na één seizoen mogelijk alweer afscheid van de Fransman Jules Koundé. De verdediger kwam afgelopen zomer nog over van Sevilla, maar zou de club hebben laten weten open te staan voor een vertrek.

Dat schrijft de doorgaans goed ingevoerde journalist Gerard Romero. Hij was vorig jaar nog degene die als eerste melding maakte van de overgang van Koundé naar Barcelona, dat een bedrag van 50 miljoen euro voor de Fransman neertelde. Met het binnenhalen van de Spaanse titel kende Koundé een prima debuutseizoen, waarin hij in 27 competitiewedstrijden in actie kwam.

Artikel gaat verder onder video

In meer dan de helft van die gevallen stelde trainer Xavi Hernández hem echter op als rechtsback. Koundé zou die rol echter zat zijn en om die reden intern hebben aangegeven dat hij wil verkassen naar een club die hem wel op zijn favoriete centrale plek in de defensie opstelt. Volgens Relevo-journalist Toni Juanmartí heeft Koundé dat inmiddels ook laten weten aan Xavi.

Barcelona zou volgens Juanmartí niet onwelwillend tegenover een vertrek van Koundé staan. Meerdere clubs in Engeland zouden hem op de korrel hebben. De club zou denken aan een transfersom van circa 80 miljoen euro; waarmee een forse winst zou worden behaald ten opzichte van het bedrag dat hij afgelopen zomer kostte. Bovendien zou zijn vertrek ruimte maken om een 'echte' rechtsback aan de selectie toe te voegen. Onder meer Jeremie Frimpong werd de afgelopen tijd gelinkt aan een overstap naar Camp Nou.