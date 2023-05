'Bayern-flop Mané staat op lijst van twintig en kan Ronaldo achterna'

Sadio Mané (31) beleeft een op meerdere fronten teleurstellend eerste seizoen als speler van Bayern München. De Senegalees kwam met hoge verwachtingen over van Liverpool, maar kon daar om meerdere redenen niet aan voldoen. De club zou daarom na een jaar alweer van Mané af willen. Een plan van de regering van Saoedi-Arabië biedt mogelijk uitkomst.

Mede door blessures kwam Mané slechts tot twaalf doelpunten in 37 duels bij de Beierse club. Bovendien raakte hij in april betrokken bij een handgemeen met teamgenoot Leroy Sané, waarvoor de club hem een schorsing en een stevige boete oplegde. De Italiaanse journalist en transferspecialist Fabrizio Romano meldt donderdag dat Mané zelf niet bezig is met een vertrek bij Der Rekordmeister. "Ik heb begrepen dat er recent gesprekken hebben plaatsgevonden tussen Bayern, Mané en zijn zaakwaarnemers om de lucht te klaren na zijn moeilijke eerste seizoen", schrijft hij op Twitter. "Mané wil blijven, hij hoopt dit seizoen de landstitel te winnen en volgend jaar zijn geschiedenis bij Bayern te veranderen."

De Duitse krant BILD heeft echter hele andere informatie. Hun doorgaans goed ingevoerde journalist Christian Falk meldde twee weken geleden al dat Bayern in Mané een potentiële kandidaat ziet om deze zomer verkocht te gaan worden. Eerder al werd geopperd dat Mané mogelijk betrokken zou worden in een ruildeal met Italiaans kampioen Napoli, waarmee de prijs van Victor Osimhen wat gedrukt zou kunnen worden. Het belangrijkste target van Bayern zou inmiddels echter Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) zijn. Ook zijn komst kan worden vergemakkelijkt door het vertrek van Mané, dat de club de nodige salarisruimte op zou leveren.

Datzelfde BILD meldt donderdag dat Mané, volgens informatie van de Amerikaanse journalist Ben Jacobs, komende zomer Cristiano Ronaldo achterna zou kunnen gaan richting Saoedi-Arabië. Volgens de krant komt de naam van de Senegalees voor op een lijst met twintig internationale topspelers die is opgesteld door de regering van het land, die het aanzien van het Saoedische voetbal verder op zouden moeten krikken. Ook de naam van Mané's voormalig Liverpool-ploeggenoot Roberto Firmino zou daar op prijken. De regering zou bovendien bepalen bij welke club de te halen wereldtoppers gaan spelen; "mogelijke steraankopen worden om marketingredenen strategisch verdeeld over de topclubs in de Saoedische Pro League."