'Bayern München hakt snel knopen door: Mazraoui wacht in spanning af'

Bayern München baarde begin dit kalenderjaar opzien door João Cancelo op huurbasis over te nemen van Manchester City. De Duitse grootmacht sloeg daarmee een grote slag op de transfermarkt. Bayern München zal snel moeten beslissen of het wel of niet langer door wil met Cancelo. Noussair Mazraoui houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Bayern München beleefde een enerverende maand januari. Grote aankopen werden weliswaar niet gedaan, maar de huidige koploper van Duitsland roerde zich wel op de transfermarkt. Zo haalde Bayern München tot verbazing van velen Daley Blind naar de Allianz Arena. Blind was niet de enige back die in de winter arriveerde in München. Ook Cancelo maakte dus de overstap naar Bayern. De komst van de Portugees was niet enkel een aderlating voor Blind, maar ook voor Mazraoui. De zomeraanwinst was tot dan toe niet uit de verf gekomen en zag zijn kansen op speeltijd verder slinken door de komst van Cancelo.

Artikel gaat verder onder video

Het perspectief voor Mazraoui werd er na de trainerswissel ook niet beter op. De Marokkaan zat onder Thomas Tüchel in eerste instantie vaker wel dan niet op de bank. Mazraoui stak zijn ongenoegen daarover niet onder stoelen of banken en beklaagde zich openlijk over zijn reserverol en gebrek aan kansen onder de nieuwe trainer. De situatie van Mazraoui is er de afgelopen weken beter op geworden. Hij had in de laatste vier competitieduels een basisplaats en was afgelopen zaterdag tegen Schalke 04 zelfs trefzeker. Met Mazraoui op de rechtsbackpositie en Cancelo op links speelde Bayern de club uit Gelsenkirchen naar een 6-0 nederlaag.

Mazraoui lijkt zich inmiddels in de kijker te hebben gespeeld bij Tuchel. Of dit ook geldt voor Cancelo, zal de komende tijd moeten blijken. Bayern München is er vooralsnog niet uit wat de toekomst van de Portugees betreft. Cancelo komt de laatste weken veel in actie, maar dat heeft ook deels te maken met de blessure van Alphonso Davies. De Canadees is normaliter de eerste keus op de linksbackpositie. Davies wordt echt in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid, wat gevolgen kan hebben voor de toekomst van Cancelo. Bayern München kan de Portugees voor 70 miljoen euro definitief overnemen van Manchester City, maar is dat niet van plan. Dat stelt Tobi Altschäffl van Bild althans.

Volgens Altschäffl zou Bayern wel kunnen onderhandelen over een lagere transfersom, al is het niet duidelijk hoe Manchester City daarin staat. De speler zelf voelt zich op zijn gemak in München en ziet zich er ook volgend seizoen nog voetballen. Bayern München wacht eerst de vergadering van de Raad van Commissarissen af, alvorens het een beslissing neemt over de toekomst van de Portugees. Tijdens die vergadering wordt naar verluidt ook de eventuele komst van Edson Álvarez besproken. De Ajacied kan zich ook verheugen op de belangstelling van Borussia Dortmund.