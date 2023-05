Real Madrid heeft wilde transferplannen: Mundo Deportivo noemt naast Mbappé en Bellingham nog vier namen

De achterstand op FC Barcelona is weliswaar enorm, maar het seizoenslot heeft mogelijk heel veel moois in petto voor Real Madrid. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti veroverde afgelopen weekend de Copa del Rey en is nog vol in de race voor een plek in de finale van de Champions League. Op de achtergrond is de club al druk bezig met volgend seizoen. Dat Jude Bellingham en Kylian Mbappé in de zomer de overstap moeten maken naar de Spaanse hoofdstad is bekend. Maar Real Madrid heeft nóg meer wilde plannen.

De Italiaanse transfergoeroe Fabrizio Romano pakte onlangs uit met het nieuws dat Real Madrid en Bellingham een mondeling akkoord naderen. De middenvelder van Borussia Dortmund staat in de belangstelling van vrijwel de gehele Engelse top, maar zijn voorkeur lijkt uit te gaan naar een transfer naar Real Madrid. De Koninklijke wil zich in de zomer ook versterken met Mbappé. De Fransman zei al twee keer nee tegen Real Madrid, maar de Spaanse grootmacht geeft de strijd niet op en waagt na dit seizoen een derde poging. Dat meldde The Telegraph eerder deze week althans.

Het moet de transferzomer van Real Madrid worden. De huidige nummer drie van Spanje hield zich de afgelopen transferwindows aardig op de vlakte, maar wil na dit seizoen flink doorpakken. Naast Bellingham en Mbappé moeten nog vier anderen de overstap maken naar de recordwinnaar van de Champions League. Dat stelt Mundo Deportivo althans. Volgens de Spaanse krant staan ook Fran Garcia (Rayo Vallecano), Brahim Diaz (AC Milan), Alphonso Davies (Bayern München) én Reece James (Chelsea) op het Madrileense verlanglijstje. De komst van Garcia lijkt een zekerheidje. De verdediger komt uit de opleiding van Real Madrid, dat een terugkoopoptie van 5 miljoen euro heeft.

Diaz wordt door Real Madrid verhuurd aan AC Milan. De middenvelder maakt een goede indruk in Milaan en de regerend kampioen van Italië neemt hem het liefst definitief over van Real Madrid, maar er hangt een prijskaartje van 30 miljoen euro om zijn nek en dat zou haar iets te gortig zijn. Davies en James zijn beiden vleugelverdedigers. Versterking van de linkerflank heeft volgens Mundo Deportivo een hoge prioriteit en Davies is een van de namen die daarvoor in aanmerking komen. James wordt al langer gelinkt aan een transfer naar Real Madrid, maar zijn naam prijkt naar verluidt niet bovenaan het verlanglijstje.