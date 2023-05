Derde keer scheepsrecht? 'Real Madrid geeft strijd niet op en aast op sensationele dubbelslag'

Real Madrid wil zich na dit seizoen niet enkel versterken met Jude Bellingham, maar ook met Kylian Mbappé. Dat meldt The Telegraph althans. Mbappé stond in de voorgaande jaren al bovenaan het verlanglijstje van de Spaanse grootmacht, maar de Fransman verkoos tot twee keer toe een langer verblijf bij Paris Saint-Germain boven een vertrek naar Madrid. De Koninklijke waagt komende zomer naar verluidt een nieuwe poging om de aanvaller los te weken bij PSG.

Mbappé hield de gemoederen vorig jaar nadrukkelijk bezig. De Franse ster was bij PSG in het bezit van een aflopend contract en het had er lang veel van weg dat hij transfervrij naar Real Madrid zou verkassen. Real Madrid had een jaar eerder nog een slordige 180 miljoen euro over voor de komst van Mbappé, maar hij bleef PSG toen trouw. Nog geen jaar later moest de aanvaller Real Madrid andermaal teleurstellen. Mbappé zette bij PSG zijn krabbel onder een nieuw contract tot medio 2025.

Artikel gaat verder onder video

Het laatste jaar in zijn contract schijnt echter 'slechts' een optie te zijn, waardoor de geruchten over zijn toekomst wel weer op gang zullen komen. Sterker nog, die zijn alweer begonnen. Het seizoen is nog niet afgelopen, maar volgens The Telegraph bereidt Real Madrid op de achtergrond een spectaculaire dubbeslag voor. Naast Bellingham moet ook Mbappé komende zomer de overstap maken naar het Santiago Bernabéu. Mbappé draait ook dit seizoen op volle toeren. Hij was in 39 wedstrijden goed voor 36 trefzeker. Mbappé kon echter niet voorkomen dat PSG voor het tweede seizoen op rij al in de achtste finales uit de Champions League werd geknikkerd.

Mbappé liet zich onlangs nog kritisch uit over zijn club, die hem had gebruikt om de verkoop van seizoenkaarten te promoten. De aanvaller was het niet eens met de gepubliceerde video, waarin hij een centrale rol speelde. Volgens hem is er ‘zeker geen sprake van Kylian Saint-Germain’. Het lijkt iets te voorbarig om te stellen dat er sprake is van een bekoelde relatie tussen PSG en Mbappé. Maar doordat zijn contract volgend jaar alweer afloopt, belooft het opnieuw een hete zomer te worden. Real Madrid hoopt ditmaal wél toe te slaan.