'Bayern schakelt razendsnel door en benadert gedroomde opvolger Salihamidzic'

Bayern München nam zaterdag afscheid van CEO Oliver Kahn en sportief directeur Hasan Salihamidzic. Volgens BILD schakelt Der Rekordmeister razendsnel door in de zoektocht naar een opvolger voor laatstgenoemde; de club zou zelfs al een gesprek hebben gehad met Max Eberl (49), die dezelfde rol momenteel vervult bij RB Leipzig.

Eberl is geen onbekende in München. Tussen 1991 en 1994 stond hij als speler onder contract bij de club waar hij ook de jeugdopleiding doorliep, maar tot een doorbraak in het eerste elftal kwam het niet. Via VfL Bochum en Greuther Fürth kwam hij uiteindelijk terecht bij Borussia Mönchengladbach, waar hij zijn loopbaan in 2005 afsloot. Daarna ging hij als hoofd jeugdopleiding aan de slag bij zijn laatste club, waarna hij in 2008 aangesteld werd als sportief directeur. Die functie vervulde hij tot eind 2022, toen RB Leipzig hem wegplukte.

De kans lijkt dan ook klein dat Leipzig mee wil werken aan een vertrek van de directeur. Hij is immers pas een half jaar in functie en ligt nog vast tot medio 2026. Bovendien kostte het de club veel tijd om hem aan te stellen. Nadat Markus Krösche Leipzig in 2021 had verruild voor Eintracht Frankfurt, was de positie van sportief directeur in Leipzig ruim een jaar vacant.

Eberl was in 2017 ook al kandidaat om bij Bayern aan de slag te gaan. Toenmalig voorzitter Uli Hoeneß gaf zelfs openlijk toe dat hij één van de twee opties was om destijds aan te treden. Uiteindelijk koos de club toch voor Salihamidzic, die zaterdag zijn congé kreeg. Voor de eveneens weggestuurde Kahn heeft Der Rekordmeister inmiddels een opvolger gevonden. Jan-Christian Dreesen, sinds 2013 financieel directeur van de club, wordt intern doorgeschoven.