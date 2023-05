Gouden Generatie brokkelt verder af: 130-voudig international stopt bij België

Axel Witsel stopt als international van België. De 34-jarige middenvelder annex verdediger, goed voor 130 interlands, schrijft op Instagram dat hij meer tijd wil vrijmaken voor zijn familie en zich nadrukkelijker op het clubvoetbal wil focussen.

"Met de nodige emoties, en na goed nadenken, heb ik besloten om mijn interlandpensioen aan te kondigen", schrijft Witsel vrijdagmiddag op Instagram. "Ik ben enorm trots om mijn land de afgelopen vijftien jaar te hebben vertegenwoordigd."

Witsel speelt in clubverband voor Atlético Madrid. "Ik ga me nu richten op mijn club en mijn gezin", zegt de vader van drie kinderen. "Ik wil iedereen bedanken die ervoor heeft gezorgd dat ik tot bloei kon komen in het shirt van België."

"Dank aan mijn trainers, teamgenoten en niet te vergeten de medische staf. Dank aan de supporters die me steunden in mijn 130 interlands. Veel succes aan de nieuwe generatie, van wie ik zeker weet dat ze ons waanzinnige momenten zullen bezorgen", concludeert Witsel.

Witsel debuteerde in maart 2008 voor België en maakte meteen zijn eerste interlanddoelpunt, al verloren de Rode Duivels wel met 1-4 van Marokko. Hij deed met België mee aan het WK 2014, EK 2016, WK 2018 en WK 2020. Met zijn afscheid zwaaien steeds meer internationals uit de 'Gouden Generatie' van België af: Toby Alderweireld, Eden Hazard, Vincent Kompany, Marouane Fellaini, Moussa Dembélé, Steven Defour, Nicolas Lombaerts en Radja Nainggolan gingen hem voor.

In zijn 130 interlands was Witsel goed voor 12 doelpunten. Hij is de op een na meest ervaren international van België; alleen Jan Vertonghen speelde meer interlands (147). Witsel behoorde echter niet tot de selectie voor de twee interlands die België in 2023 speelde.