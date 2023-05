Droomstart voor Inter in halve finale Champions League: twee keer raak binnen paar minuten

AC Milan baarde vorige maand opzien door de ongenaakbare kampioen Napoli uit te schakelen in de kwartfinale van de Champions League, waardoor het mag dromen van de eerste finale sinds 2007. Maar de eindstrijd is voorlopig heel ver weg, want de regerend kampioen van Italië is dramatisch begonnen aan het tweeluik met stadgenoot Inter. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij, die overigens op de bank zit, stond na nog geen vijftien minuten spelen al op een 2-0 voorsprong.

AC Milan kroonde zich vorig seizoen voor de eerste keer sinds 2011 tot kampioen van Italië. Dit seizoen komt de ploeg echter een stuk minder goed voor de dag in eigen land. De formatie van trainer Stefano Piolo bezet momenteel de vijfde plek in de Serie A en moet daardoor nog alle zeilen bijzetten om ook volgend seizoen actief te zijn in de Champions League, tenzij de cup met de grote oren volgende maand wordt gewonnen.

Artikel gaat verder onder video

Maar een finaleplaats is op dit moment dus heel ver weg voor AC Milan, dat tussen minuut 8 en 12 twee doelpunten om de oren kreeg. Edin Dzeko opende op fraaie wijze de score, waarna Henrikh Mkhitaryan drie minuten later al de 0-2 maakte. Inter had de smaak vervolgens te pakken en was via Hakan Çalhanoğlu heel dichtbij een derde treffer. De Turkse middenvelder zag een snoeiharde pegel van afstand tegen de paal belanden. AC Milan zal zich snel moeten herpakken, anders dreigt de beslissing van dit Milanese tweeluik al in de heenwedstrijd te vallen.

Heel verrassend is de sterke start van Inter overigens niet. De rivalen troffen elkaar op 18 januari nog in de finale in de strijd om de Supercoppa. De ploeg van trainer Simone Inzaghi schoot ook toen uit de startblokken. Doelpunten van Federico Dimarco en Dzeko bezorgden Inter destijds al na 21 minuten een 2-0 voorsprong. Lautaro Martínez bepaalde de eindstand diep in de tweede helft op 3-0.