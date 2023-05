'Bijna ieder mens zou dat willen, dus ook Arne Slot'

De Premier League is de droomcompetitie van Feyenoord-trainer Arne Slot. Dat heeft hij nooit onder stoelen of banken gestoken en nu hij zich op de kaart heeft gezet als kersverse kampioen is het misschien tijd voor de oefenmeester om het ijzer te smeden als het heet is. Tottenham Hotspur en Brighton & Hove Albion hebben interesse in de diensten van Slot, die de stap naar de Premier League wil maken -hetzij nu, hetzij in de toekomst..

