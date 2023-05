Newcastle United-trainer Eddie Howe is in de slotfase van de uitwedstrijd tegen Leeds United belaagd door een toeschouwer die het veld op was gekomen. De oefenmeester kreeg een duw van de desbetreffende ‘pitch invader’ en reageerde na afloop vol ongeloof.

De spanning was om te snijden in de slotfase van het belangrijke duel tussen degradatiekandidaat Leeds en nummer drie Newcastle. Eén toeschouwer kon de spanning niet meer aan, en besloot om het veld op te stappen om vervolgens verhaal te halen bij Howe. Na een klein duwtje kon de man door beveiligers snel van het speelveld worden gehaald. Het is onbekend van welke club de belager supporter is.

“Dat was een behoorlijke verrassing”, reageerde Howe na afloop bij BT Sport. “Ik concentreerde me op de wedstrijd, dan is dit wel het laatste waar je rekening mee houdt”, ging de oefenmeester verder. Bekijk de beelden van het incident terug: