Bizarre beelden: Vinícius Júnior applaudisseert na eerste rode kaart in professionele carrière

Vinícius Júnior is zondagavond voor het eerst in zijn professionele carrière met een rode kaart van het veld gestuurd. De Braziliaanse vleugelaanvaller van Real Madrid kon in de uitwedstrijd tegen Valencia (1-0 nederlaag) diep in de blessuretijd inrukken met direct rood, nadat hij een tik uitdeelde aan directe tegenstander Hugo Duro. Vinícius Júnior werd geprovoceerd door de spelers van Valencia, nadat hij eerder al racistisch bejegend was door de supporters van de thuisploeg, en reageerde uiteindelijk, waarna scheidsrechter Ricardo de Burgos Bengoetxea hem de rode kaart toonde. De sterspeler van Real Madrid kon zijn ogen niet geloven en applaudisseerde uiteindelijk cynisch.

𝘽𝙄𝙕𝘼𝙍: Het loopt volledig uit de hand bij Valencia.. ❌ Wat gebeurt er allemaal?! Rood voor Vinícius Júnior voor een klap in het gezicht en triest gedrag van spelers en het Valencia-publiek.. 😢#ZiggoSport #LaLiga #ValenciaRealMadrid pic.twitter.com/bfSRnBrPcu — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 21, 2023