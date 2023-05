Bizarre inworp leidt grote blamage van Atlético Madrid in

Atlético Madrid heeft een blamerende nederlaag geïncasseerd. De ploeg van Diego Simeone verloor met 1-0 van de hekkensluiter Elche, die al zeker is van degradatie.

Het enige doelpunt van de wedstrijd viel vier minuten voor de rust. Na een enorm verre ingooi vanaf de linkerflank wilde de uitgekomen keeper Ivo Grbic de bal wegtikken. Daarmee bezorgde hij Fidel Chaves echter een niet te missen kans: 1-0.

Atlético, dat het moet stellen zonder de geblesseerde Memphis Depay, heeft 69 punten en is de tweede plek kwijtgeraakt aan Real Madrid. Nummer vier Real Sociedad staat nog wel op zeven punten achterstand.

Kampioenschap

Later op de zondag kan Barcelona het kampioenschap opeisen in LaLiga. Daar is een overwinning op bezoek bij stadsgenoot Espanyol voor vereist. Die wedstrijd begint om 21.00 uur.