Bom barst bij Ajax: voltallige bestuursraad kondigt vertrek aan

De voltallige bestuursraad van Ajax stapt uiterlijk per 1 september op, zo heeft de club woensdagavond bevestigd. De vier leden vertrekken door 'een gebrek aan vertrouwen', zo werd duidelijk tijdens de Algemene Leden Vergadering.

De ALV was nog geen kwartier aan de gang toen voorzitter Frank Eijken en zijn medeleden Sander Mallie, Wendy Nagel en Marc Stuut bekendmaakten te zullen gaan opstappen, zo meldde De Telegraaf eerder op de avond al. Dat gebeurt uiterlijk per 1 september, maar mogelijk eerder. Zodra de club erin geslaagd is een nieuwe bestuursraad te formeren, maakt het viertal plaats. Tot die tijd mag de huidige raad 'uitsluitend lopende zaken' afhandelen, schrijft Ajax in een korte persverklaring.

Artikel gaat verder onder video

Het opstappen is een gevolg van de onrust die is ontstaan over het voornemen om de raad van commissarissen te gaan belonen. Voorheen verrichtten de leden van de rvc hun werkzaamheden op vrijwillige basis, maar de bestuursraad diende een voorstel in om onder meer de nieuwe voorzitter Pier Eringa en voetbalcommissaris Jan van Halst jaarlijks een beloning te gaan uitkeren.

De Telegraaf verwacht dat het opstappen weleens nare gevolgen kan hebben voor de rvc. "De nieuw te vormen bestuursraad zal ongetwijfeld wel naar de leden luisteren en tegen een beloning van de commissarissen – of vóór een veel lagere vergoeding – zijn", schrijft de krant. De nieuwe raad zou zich ook kunnen bemoeien met de samenstelling van de rvc. De krant denkt dat die ervoor kan zorgen 'dat er leden in de rvc komen met Ajax-DNA.'

Ajax laat weten dat de zittende bestuursraad een beroep op de ereleden van de club doet om een nieuw bestuur te formeren. De zes nog in leven zijnde ereleden van de club zijn Hennie Henrichs, Arie van Os, Michael van Praag, Rob Been senior, Sjaak Swart en Leo van Wijk.