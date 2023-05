Jan Boskamp is Feyenoord-fan in hart en nieren. Een dag na het kampioenschap ging het icoon van de club op de koffie en blikte daarin terug op het kampioenschap van de Rotterdammers. Ook vertelde hij over een advertorial waarin hij schitterde en een enorme tattoo op zijn rug had. Maar die bleek nep. "Haal er meteen weer af", bulderde Boskamp op geheel eigen wijze (zie video onder).