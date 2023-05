Boskamp ziet nieuwe Feyenoord-trainer in Eredivisie en is voorzichtig over standbeeld voor Slot

Feyenoord kan een geweldig seizoen dit weekend al bekronen met de landstitel. Mocht PSV zaterdagavond punten verspelen bij Sparta Rotterdam en Feyenoord zondagmiddag winnen van Excelsior, dan is het eerste kampioenschap sinds 2017 een feit. Dat zou een indrukwekkende prestatie zijn van trainer Arne Slot. Het is daarom de vraag of hij ook volgend seizoen nog voor de groep staat. Jan Boskamp ziet een mogelijke opvolger van Slot rondlopen in de Eredivisie.

Wie bij aanvang van dit seizoen had gezegd dat Feyenoord zich op ruime afstand van Ajax en PSV zou kronen tot landskampioen, was zeer waarschijnlijk voor gek verklaard. De Rotterdammers zagen in de zomer een groot aantal sterkhouders vertrekken en moesten dus opnieuw beginnen. Maar na een uitstekende eerste seizoenshelft draait de ploeg van Slot na de winterstop nóg beter. Feyenoord gaat al maanden aan kop in de Eredivisie. Het is niet meer de vraag óf, maar wanneer de eerste landstitel sinds 2017 binnen is.



Hoewel Slot de voorbije periode meermaals in verband is gebracht met een vertrek naar het buitenland, ziet Boskamp hem nog niet vertrekken uit Rotterdam. “Z’n assistent Marino Pusic heeft in maart zijn contract al verlengd, dat blijkt me een teken aan de wand”, vertelt hij in een interview met de Playboy. “En laten we niet vergeten dat Slot al een reuzeaanbieding van Newcastle United heeft afgeslagen ten faveure van Feyenoord, dus als-ie had gewild was-ie allang gevlogen. Ik denk dat-ie nog lekker met Feyenoord de Champions League in wil gaan, misschien stiekem nog een keer kampioen worden en dat hij dan een mooie club uitzoekt in het buitenland. Het is ‘m gegund.”

Mocht Slot Feyenoord na dit seizoen tóch verlaten, dan zou de club er volgens Boskamp goed aan doen om in de zoektocht naar een opvolger binnen de eigen landsgrenzen te blijven. “Nou, laten we het AZ-model dan maar volgen, daar kwam hij per slot van rekening vandaan. Dus wat mij betreft laden ze Pascal Jansen die helikopter in. Hij heeft dezelfde spelopvatting als Slot en is iemand die ook niet snel in paniek raakt”, is Boskamp lovend over de oefenmeester van AZ. De Alkmaarders kunnen Ajax zaterdagavond van de derde plek stoten en spelen komende donderdag de eerste halve finale tegen West Ham United in de UEFA Conference League.

Standbeeld

Maar Slot is voorlopig nog ‘gewoon’ trainer van Feyenoord en de club lijkt in ieder geval niet te hoeven vrezen dat Tottenham Hotspur aanklopt, want volgens Fabrizio Romano staat Julian Nagelsmann bovenaan het lijstje in Noord-Londen. Er zullen ongetwijfeld meer clubs de verrichtingen van Slot op de voet volgen, maar dat zijn voor Feyenoord zorgen voor later. Eerst de landstitel. Verdient Slot een standbeeld als die binnen is? “Daarmee moet je in Nederland uitkijken, ze trekken je zo weer van je sokkel. Maar het is duidelijk dat hij alle credits verdient voor dit seizoen”, aldus Boskamp.