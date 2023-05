Brighton bekroont historisch seizoen: wereldgoal tegen Man City stelt EL-ticket veilig

Brighton & Hove Albion mag zich gaan opmaken voor een Europees debuut in de Europa League. Met Jan Paul van Hecke in de basis en Joël Veltman als invaller hielden The Seagulls kampioen Manchester City in Brighton op 1-1. Een wereldgoal van Julio Enciso zorgde voor de beslissing.

Brighton stelde vorige week al een ticket voor de Conference League veilig, maar manager Roberto de Zerbi gaf direct al aan dat hij daarmee niet tevreden zou zijn. De Europa League moest het worden; en dus had de Italiaanse coach minstens een punt nodig tegen de kersverse landskampioen.

Phil Foden zette City, nog zonder de geblesseerde Nathan Aké, na 25 minuten op een 1-0 voorsprong. De Engelsman werd aangespeeld door Erling Haaland en schoot tussen twee verdedigers door raak. Het hoogtepunt van de avond volgde echter een klein kwartier later.

Aanvallende middenvelder Enciso besloot op ruim 25 meter van het doel namelijk uit te halen. Zijn verwoestende schot was Ederson te machtig en zeilde op heerlijke wijze in de verre kruising. In de tweede helft leek City orde op zaken te stellen toen Haaland een kwartier voor het einde de 1-2 maakte, maar omdat in de aanloop naar zijn treffer een overtreding werd geconstateerd ging dat feestje niet door.

Door het gelijkspel weet Brighton al dat het volgend seizoen in de Europa League uit mag komen. Aston Villa, de tegenstander op de laatste speelronde, heeft nu vier punten achterstand en kan de zesde plaats die Brighton nu inneemt niet meer overnemen.