Burgemeester zet streep door uitsupporters na eerdere ongeregeldheden met PEC Zwolle

PEC Zwolle mag géén supporters meenemen naar de uitwedstrijd tegen Jong PSV. Jeroen Dijsselbloem, de burgemeester van Eindhoven, heeft besloten dat er komende maandag geen fans van de koploper van de Eerste Divisie over mogen komen naar Brabant. Aanleiding daarvoor zijn de ongeregeldheden rond het duel met FC Eindhoven enkele weken geleden.

Bij die wedstrijd, waarin promotie naar de Eredivisie nog misgelopen werd, liet een klein deel van de meegereisde fans zich gaan bij een plaatselijke hockeyclub, Oranje-Rood. Daarbij zouden twee voetballende jongetjes zijn geslagen en kregen agenten stenen, straatmeubilair en blikken bier naar hun hoofd geslingerd. Er werd uiteindelijk één aanhouding verricht bij de onrust.

PEC Zwolle veroordeelt het gedrag van destijds nogmaals, maar laat ook weten flink te balen van het besluit van de burgemeester. Het is deze sanctie volgens de kampioenskandidaat in strijd met het handelingskader van de aanpak ongeregeldheden rondom betaald voetbalwedstrijden voor gemeenten, dat opgesteld is door de burgemeesters om de rust terug te laten keren.

'Daarnaast hebben we als club zelf een reeks ingrijpende maatregelen genomen en zijn er bovendien meerdere pogingen en voorstellen gedaan om tot een oplossing te komen betreffende deze wedstrijd', schrijft PEC Zwolle in het statement. Een kampioenswedstrijd is het overigens nog sowieso niet: bij een zege van PEC Zwolle en nederlaag van Heracles Almelo is het verschil met nog twee duels zes punten, waarbij het doelsaldo (momenteel één goal verschil) normaliter nog wel te achterhalen is.