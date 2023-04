PEC Zwolle veroordeelt gedrag fans bij hockeyclub: 'volstrekt ontoelaatbaar'

PEC Zwolle heeft in een statement afstand genomen van een actie van een gedeelte van de eigen achterban. Na het duel bij FC Eindhoven zou een groep supporters van de Blauwvingers zich vrijdagavond bij de nabijgelegen hockeyvereniging Oranje-Rood hebben misdragen. Hoewel er nog aanvullend onderzoek gedaan wordt, komt PEC Zwolle zondagmiddag voor het eerst met een statement naar buiten.

Volgens Omroep Brabant zijn er bij de hockeyclub twee voetballende jongetjes geslagen. Een van hen raakte zelfs gewond en na dat incident raakte een deel van de supporters ook slaags met de politie. Zij kregen stenen, straatmeubilair en blikken bier naar hun hoofd geslingerd. Uiteindelijk werd er slechts één fan aangehouden, omdat volgens de politie de nadruk lag op het laten terugkeren van de rust rond het stadion. Wel is er nog aanvullend onderzoek ingesteld naar onder meer een fan die kon ontsnappen, nadat hij door een politiehond gebeten werd.

PEC Zwolle neemt afstand van de gedragingen van de eigen achterban, die uiteindelijk een uur na de met 4-2 verloren wedstrijd terug in de bus naar Overijssel zat. ‘Hoewel we als club op dit moment nog in afwachting zijn van meer info (onder meer vanuit de Politie Eindhoven, die pas na het paasweekend wil reageren) en dus nog niet alle feiten kennen, is dit gedrag voor ons volstrekt ontoelaatbaar, volgen daar duidelijke maatregelen op en nemen we er bovendien nadrukkelijk afstand van’, staat onder meer te lezen.

Volgens de (normaliter) aanstaand kampioen van de Eerste Divisie brengen de misdadigers PEC Zwolle alleen maar in diskrediet ‘Bovendien zorgt dit voor frustratie bij de overgrote meerderheid van onze supporters die de club week in week uit fantastisch supporten. Op werkelijk iedereen (supporters, sponsoren, spelers, staf, medewerkers en vrijwilligers) die op wat voor manier dan ook onderdeel is van de club en van de club houdt straalt dit zeer negatief af.’ Zodra er meer duidelijkheid is over wat er exact is gebeurd, komt er nog een reactie en een passende maatregel.